An Giang: Tạm giữ hình sự đối tượng cướp tiệm vàng

Chiều 28-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Duy Thanh (sinh năm 2002, cư trú tại ấp Mỹ Hòa, xã Nhơn Mỹ, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.