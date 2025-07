Hà Nội: Điều tra, khám phá hơn 1.600 người phạm tội về kinh tế, tham nhũng, chức vụ

Đó là những thông tin được đưa ra trong hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, tổ chức chiều 28-7.

Báo cáo tại hội nghị cũng cho thấy, 6 tháng đầu năm 2025, lực lượng cảnh sát điều tra đã triển khai đồng bộ các chuyên đề, kế hoạch điều tra xử lý các loại tội phạm; đồng thời triển khai theo mô hình tổ chức bộ máy mới theo chủ trương của Bộ Chính trị, Đảng ủy Công an Trung ương và Đảng ủy Công an TP Hà Nội.

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CÔNG AN HÀ NỘI

Ngoài kết quả như trên, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, đề nghị các đơn vị tập trung nghiên cứu, quán triệt các đánh giá, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an trong hội nghị toàn quốc sơ kết công tác cảnh sát điều tra 6 tháng đầu năm 2025… Trong đó, Đại tá Nguyễn Đức Long đề nghị công an các đơn vị, công an cấp xã dồn sức, dồn lực thực hiện bằng được chỉ tiêu công tác lĩnh vực phòng, chống tội phạm, đặc biệt là các chỉ tiêu mang tính pháp lệnh của Quốc hội và Bộ Công an giao. Lấy các chỉ tiêu này làm căn cốt để đánh giá đối với từng địa phương.

Đại tá Nguyễn Đức Long đề nghị các đơn vị, trước mắt, triển khai quyết liệt các giải pháp, mục tiêu của cao điểm bảo đảm an ninh trật tự dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam.

Lãnh đạo Công an TP Hà Nội chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an cấp xã có phương án phòng, chống tội phạm trong quá trình triển khai, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; không để tội phạm lợi dụng hoạt động; rà soát lại để xác định các tuyến, địa bàn trọng điểm trên các lĩnh vực hình sự, ma túy, môi trường theo địa giới hành chính 126 phường, xã mới.

ĐỖ TRUNG