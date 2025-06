Huế: Mưa lớn gây ngập cục bộ

Nhiều tuyến đường ở trung tâm TP Huế bị ngập

Sáng 11-6, nhiều nơi ở TP Huế mưa lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu trước bão số 1 gây ra. Mưa như trút nước khiến một số nơi thấp trũng ở quận Phú Xuân, quận Thuận Hóa bị ngập cục bộ do nước không kịp thoát.

Nhiều tuyến đường như Hoàng Lanh, Vũ Thắng, Dương Văn An… bị ngập khoảng 20-40cm.

Tại một số khu vực thấp trũng, nhiều người dân phải khẩn cấp di chuyển ô tô đến nơi cao ráo để tránh ngập.

Cùng với đó, mưa lớn vào đúng thời điểm giờ đi làm đã gây ra nhiều khó khăn. Theo nhiều người dân, đã rất lâu rồi Huế mới có một trận mưa lớn giữa mùa hè như vậy.

Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP Huế cho biết, trước diễn biến của bão số 1, đơn vị đã phát đi công điện khẩn yêu cầu các đơn vị liên quan hướng dẫn cho tàu thuyền hoạt động trên biển vào nơi tránh trú an toàn.

Các đơn vị cũng được yêu cầu vào chế độ trực ban 24/24 do thiên tai, sẵn sàng các phương tiện, nhân lực, trang thiết bị để cứu hộ cứu nạn. Mưa to trong nhiều giờ liền khiến một số nơi thấp trũng ở quận Phú Xuân, quận Thuận Hóa bị ngập cục bộ do nước không kịp thoát.

VĂN THẮNG