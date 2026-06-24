Hủy nổ quả bom 250kg sót lại sau chiến tranh

Ngày 24-6, Ban Chỉ huy quân sự xã Đô Lương phối hợp Ban Công binh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An xử lý hủy nổ thành công quả bom nặng khoảng 250kg còn sót lại sau chiến tranh.