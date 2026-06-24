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Hàng trăm người xuyên đêm chữa cháy rừng ven biển Quảng Trị

SGGPO

Hàng trăm người dân cùng lực lượng chức năng và chính quyền địa phương xuyên đêm phát đường băng cản lửa, dập tắt kịp thời các đám cháy rừng bùng phát trở lại.

VĂN THẮNG - HÀ THƯƠNG

Từ khóa

cháy rừng quảng trị tường lửa PCCC cháy rừng tràm

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