TPHCM bắn pháo hoa tại 16 điểm vào tối 2-7

TPHCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 16 điểm vào tối 2-7, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 - 2-7-2026).