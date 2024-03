Huyện Nhà Bè kiến nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ở các dự án tái định cư

Đồng chí Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TPHCM. Ảnh: THU HOÀI

Tại buổi làm việc, UBND huyện Nhà Bè cho biết, Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư di dời sạt lở trên địa bàn, huyện đã lập phương án bố trí tái định cư; đồng thời đề xuất UBND TPHCM mở rộng đối tượng bố trí đất nền phục vụ tái định cư. Đến nay, dự án đã hoàn thành theo báo cáo, huyện kiến nghị UBND TPHCM xem xét, chấp thuận phương án sử dụng quỹ nền đất ở tại dự án.

Về vấn đề này, đồng chí Võ Văn Hoan giao Sở Xây dựng hỗ trợ tái định cư cho người dân, có thể xem xét còn quỹ nhà, quỹ đất tại các quận, huyện lân cận (như huyện Bình Chánh, quận 7…) thì hỗ trợ, tạo điều kiện bố trí và sớm hoàn thiện hồ sơ quy hoạch khu tái định cư để phê duyệt. Nếu phải bố trí tạm cư, địa phương có thể tìm kiếm các căn chung cư cho thuê để bà con ở tạm, chi trả 100% chi phí để người dân sớm bàn giao mặt bằng, tiếp tục bố trí tái định cư trở lại.

Liên quan Dự án xây dựng Khu tái định cư phục vụ dự án Khu công nghiệp Hiệp Phước (xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè), huyện kiến nghị UBND TPHCM chỉ đạo các sở, ngành sớm tháo gỡ vướng mắc về chủ trương đầu tư của Dự án Khu dân cư Hiệp Phước 1 (29ha) để sớm bố trí nền tái định cư cho người dân, tránh khiếu kiện khiếu nại, tập trung đông người.

Trước đó, Văn phòng UBND TPHCM thông báo chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP về việc giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở QH-KT, UBND huyện Nhà Bè và các đơn vị liên quan rà soát, xác định vị trí thực hiện dự án có thuộc khu vực được thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền hay không.

Đại diện Sở QH-KT và Sở Xây dựng đã nêu một số khó khăn, vướng mắc sau khi rà soát dự án. Phó Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị cần có các biện pháp sớm hoàn thiện pháp lý và nhấn mạnh, đây là dự án tái định cư, không làm thương mại hay để đất bỏ hoang. Do đó, cần làm nhanh, làm sớm để người dân có chỗ ở mới và giao mặt bằng làm dự án công; không chờ đợi, không trì hoãn.

Trong kiến nghị về thẩm quyền lập Quy hoạch đô thị cảng Hiệp Phước, Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở QH-KT nghiên cứu, phối hợp huyện và các đơn vị liên quan thực hiện, vì đây là khu đô thị cảng với tầm nhìn thành phố, không để riêng huyện Nhà Bè đảm nhận giải quyết.

UBND huyện cũng nêu chính sách BHYT cho người dân xã an toàn khu, vùng an toàn khu. Hiện nay, huyện có 7 xã, thị trấn được công nhận an toàn khu. Tuy nhiên, UBND TPHCM chưa nêu rõ việc cấp thẻ BHYT cho người dân được thực hiện như thế nào (đối tượng, tiêu chí lựa chọn, điều kiện lựa chọn...). Do đó, huyện kiến nghị BHXH thành phố, Sở LĐTB-XH sớm có hướng dẫn cụ thể để triển khai thực hiện, đảm bảo chế độ chính sách cho người dân.

Trước kiến nghị này, đồng chí Võ Văn Hoan giao Sở LĐ-TBXH tiếp tục phối hợp huyện tiếp tục có các hướng dẫn, nêu rõ ràng từng đối tượng được hưởng chính sách để không xảy ra sai sót, giải thích rõ với bà con thuộc nhóm đối tượng nào; đảm bảo người dân đều được hưởng chính sách, quyền lợi của Nhà nước.

