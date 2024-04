Hyundai Stargazer X chính thức ra mắt thị trường Việt Nam

Hyundai Stargazer X là mẫu MPV được phát triển trên nền tảng chiếc Stargazer đã được giới thiệu tại Việt Nam vào năm 2022. Stargazer X được Hyundai Motor nghiên cứu và phát triển theo phong cách SUV mạnh mẽ, đa dụng hơn…

Ngoại thất táo bạo trẻ trung

Hyundai Stargazer X sở hữu kích thước lớn hơn Stargazer tiêu chuẩn, với chiều dài và chiều rộng tăng thêm 35mm, chiều cao và khoảng sáng gầm tăng thêm 15mm, đem đến chiếc xe có kích thước tổng thể dài x rộng x cao tương ứng 4.495 x 1.815 x 1.710 (mm) cùng khoảng sáng gầm xe 200 (mm).

Chiếc xe mang cảm hứng thiết kế từ mẫu MPV đàn anh Staria với phần đầu xe nổi bật với thanh đèn LED trải dài toàn chiều rộng, trong khi ở phía dưới là cụm đèn pha full LED được thiết kế tách rời khá lớn chiếm gần hết cản trước. Xe sở hữu lưới tản nhiệt hình chữ nhật lớn, phần cản có thiết kế hình chữ X với các hốc gió trước hình thang… Ở hai bên hông, Stargazer X sở hữu vòm bánh xe vuông vức, mâm xe hợp kim hiện đại với kích thước 17 inch Diamond Cut, tăng thêm 1 inch so với Stargazer tiêu chuẩn cũng như phiên bản Stargazer đã được giới thiệu trước đây…

Nội thất tiện nghi và hiện đại

Hyundai Stargazer X đạt chiều dài cơ sở 2.780mm lớn hàng đầu phân khúc. Kích thước này giúp xe sở hữu không gian nội thất tiện nghi, được bố trí các trang bị tiện ích một cách khoa học, tối ưu cho cả 7 chỗ ngồi... Đây cũng là chiếc xe đầu tiên trong phân khúc hỗ trợ Apple Carplay/Android Auto không dây. Đồng thời, Stargazer X cũng là chiếc xe duy nhất trong phân khúc MPV cỡ nhỏ hiện nay tại thị trường Việt Nam được trang bị hệ thống âm thanh Bose cao cấp với 8 loa và amply rời mang tới trải nghiệm thực sự thú vị. Stargazer X được trang bị nút bấm khởi động Start/Stop Engine cùng chìa khóa thông minh…

Một điểm mới cải tiến của Stargazer X so với phiên bản trước đó là sự xuất hiện của phanh tay điện tử cùng Autohold. Xe được trang bị điều khiển hành trình Cruise Control, đèn chiếu sáng tự động, giới hạn tốc độ MSLA, cảm biến áp suất lốp TPMS, camera lùi, cảm biến lùi…

Động cơ mượt mà, tiết kiệm cùng trang bị an toàn cao cấp

Hyundai Stargazer X được phân phối tại Việt Nam trang bị động cơ xăng hút khí tự nhiên, cỗ máy Smartstream G 1.5L mới, công suất 115 mã lực tại 6.300 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 144Nm tại 4.500 vòng/phút. Khối động cơ này được trang bị kim phun kép, tích hợp hệ thống quản lý nhiệt thông minh, công nghệ cam thông minh CVVT cùng bơm nhiên liệu áp suất biến thiên. Buồng đốt của xe cũng được tối ưu cho tỷ số nén thích hợp, giúp Stargazer X đạt công suất mạnh mẽ nhất phân khúc mà vẫn đảm bảo yếu tố tiết kiệm nhiên liệu.

Xe dẫn động cầu trước thông qua hộp số iVT (hộp số vô cấp biến thiên thông minh) do Hyundai phát triển. Hộp số vô cấp iVT được cải tiến từ hộp số vô cấp CVT thông thường sẽ giúp khắc phục được các nhược điểm của CVT (phản hồi chậm, tiếng ồn, trượt của đai sắt) và vẫn duy trì được những đặc tính ưu việt của CVT (độ mượt mà, tiết kiệm nhiên liệu, linh hoạt trong phố).

Hyundai Stargazer X được trang bị đầy đủ những công nghệ an toàn cao cấp: chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, phân phối lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử ESC, khởi hành ngang dốc HAC, hệ thống kiểm soát lực kéo TCS, hệ thống quản lý thân xe VSM cùng hệ thống an toàn 6 túi khí. Bên cạnh đó, hệ thống an toàn thông SmartSense của Hyundai Motor cũng được trang bị trên Stargazer X…

Tại Việt Nam, Hyundai Stargazer X được Hyundai Thành Công phân phối với 3 phiên bản (tiêu chuẩn, X và X cao cấp) cùng 7 màu tùy chọn, trong đó 5 màu cơ bản là trắng - đỏ - đen - bạc - xám kim loại và 2 màu đặc biệt là trắng mờ - vàng mờ. Xe được bảo hành 5 năm hoặc 100.000km tùy theo điều kiện nào đến trước.

Giá bán lẻ khuyến nghị (đã bao gồm VAT): Hyundai Stargazer tiêu chuẩn: 489 triệu đồng; Hyundai Stargazer X: 559 triệu đồng và Hyundai Stargazer X cao cấp: 599 triệu đồng.

Hyundai Stargazer với 2 màu đặc biệt là trắng mờ - vàng mờ sẽ có giá bán lẻ cao hơn 3 triệu đồng. Xe sẽ có mặt tại hệ thống đại lý Hyundai trên toàn quốc từ đầu tháng 5-2024.

