ILO chia sẻ kinh nghiệm về lao động, an sinh xã hội với TPHCM

Ngày 13-4, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, đã tiếp bà Sinwon Park, Giám đốc Văn phòng Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tại Việt Nam, cùng đoàn công tác

Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường đánh giá cao mối quan hệ hợp tác tích cực, thực chất, hiệu quả giữa TPHCM và ILO; đồng thời vui mừng nhận thấy hợp tác giữa hai bên không ngừng được mở rộng, nhất là trong các lĩnh vực lao động, việc làm, an sinh xã hội và bảo vệ quyền lợi người lao động.

Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số nhưng vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao. Vì vậy, việc quản lý nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng lực lượng lao động, bảo đảm an sinh xã hội cho 14 triệu người dân thành phố nói chung và lao động nhập cư nói riêng là những vấn đề được lãnh đạo TPHCM đặc biệt quan tâm.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường bày tỏ mong muốn thời gian tới, TPHCM phối hợp với ILO triển khai các giải pháp ngăn chặn lao động trẻ em, bảo vệ các nhóm lao động dễ bị tổn thương; đồng thời đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực quản lý thị trường lao động cho đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước.

Lãnh đạo thành phố cũng đề nghị ILO hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm, phương pháp kết nối cung - cầu lao động hiệu quả từ các quốc gia có thị trường lao động phát triển, qua đó giúp đa dạng hóa phương thức kết nối, tạo điều kiện để người lao động tiếp cận các vị trí việc làm chất lượng, có thu nhập tốt.

Bên cạnh đó, ILO cũng được đề nghị chia sẻ kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng, triển khai chính sách an sinh xã hội, phát triển việc làm bền vững cho khu vực lao động phi chính thức, góp phần mở rộng diện bao phủ an sinh xã hội, đồng thời nâng cao năng lực ứng phó với biến động của thị trường lao động trong bối cảnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Ấn tượng trước sự phát triển năng động của TPHCM, bà Sinwon Park cho rằng đầu tàu kinh tế của Việt Nam giữ vai trò quan trọng trong việc hiện thực hóa các chính sách phát triển.

Chia sẻ với những khó khăn của lãnh đạo thành phố trong quản lý nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển, cũng như bảo đảm an sinh xã hội và đời sống cho người lao động, bà Sinwon Park nhận định đây cũng là cơ hội để hai bên tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Giám đốc Văn phòng ILO tại Việt Nam cam kết sẽ chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ TPHCM giải quyết các vấn đề đang đặt ra, không để người lao động bị bỏ lại phía sau. Bà cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của lãnh đạo TPHCM để ILO có thể hợp tác với thành phố trong nhiều chương trình, dự án thời gian tới.

