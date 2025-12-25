TPHCM: Chăm lo tết cho 350.000 đoàn viên công đoàn, người lao động

Liên đoàn Lao động TPHCM đã có kế hoạch chăm lo Tết Bính Ngọ 2026 với chủ đề “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” cho đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TPHCM.

Chiều 25-12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM phối hợp Sở VH-TT TPHCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM.

Chăm lo tết cho đoàn viên công đoàn, người lao động TPHCM

LĐLĐ TPHCM cũng gửi đến họp báo kế hoạch chăm lo Tết Bính Ngọ 2026 với chủ đề “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” cho đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TPHCM.

Theo kế hoạch, khoảng 350.000 đoàn viên, người lao động sẽ được nhận hỗ trợ. Ở cấp thành phố, mức hỗ trợ tối đa là 1 triệu đồng/người cho đoàn viên công đoàn, cán bộ công đoàn, thân nhân gia đình liệt sĩ và Mẹ Việt Nam Anh hùng. Đoàn viên nghiệp đoàn, mức chăm lo tối đa không quá 1 triệu đồng/người.

Riêng đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (bị tai nạn lao động, mắc bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo…) có thể nhận tối đa 2 triệu đồng/người.

Quang cảnh họp báo

Theo phân bổ của Tổng LĐLĐ Việt Nam, TPHCM nhận 300 vé máy bay (một chiều) đi Hà Nội, Nghệ An và Huế, kèm theo 300 suất quà trị giá 300.000 đồng/suất. Cùng với đó là 1.200 vé tàu (ghế ngồi mềm điều hòa, hai chiều), mỗi vé kèm suất quà trị giá 300.000 đồng/suất. Trong đó, các ga phía Nam gồm: tại Ga Sài Gòn, Ga Dĩ An (TPHCM); Ga Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai). Các ga phía Bắc: tại các ga từ Đà Nẵng trở ra Hà Nội.

LĐLĐ TPHCM cũng sẽ tổ chức chương trình “Tấm vé nghĩa tình - Tết đoàn viên” năm 2026, để đón - đưa đoàn viên, người lao động về quê đón tết an toàn, vui vẻ. Ưu tiên những người lao động nhiều năm chưa về quê với 2.000 vé tàu (một chiều) từ các ga tại TPHCM đến các ga từ Hà Tĩnh trở ra Hà Nội; 500 vé máy bay (một chiều) từ TPHCM đến Hà Nội và Nghệ An; khoảng 3.500 vé xe (một chiều).

Ngoài ra, còn có các hoạt động chăm lo tết tại công đoàn cơ sở như: chương trình “Tết sum vầy”; thăm, tặng quà, chúc tết đoàn viên, người lao động; tổ chức “Bữa cơm tất niên Công đoàn” Tết Bính Ngọ 2026;...

Trong trường hợp nhiều đoàn viên, người lao động không về quê đón Tết thì tổ chức chương trình “Tết không xa nhà” hoặc các hình thức hoạt động phù hợp; quan tâm đến thăm, tặng quà, tổ chức tết cho công nhân tại các khu nhà trọ hoặc trên công trình, dự án trước tối 30 Tết.

Đại hội Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TPHCM

Ông Nguyễn Văn Triệu, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng thư ký Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TPHCM, cho biết Đại hội Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, sẽ diễn ra vào ngày 28-12 tại Hội trường Bộ Tư lệnh TPHCM, với sự tham gia của 150 đại biểu.

Ông Nguyễn Văn Triệu thông tin tại họp báo

Giải pháp hạn chế ùn tắc giao thông trên các trục đường Trường Chinh, Cộng Hòa

Tại họp báo, ông Vũ Anh Dũng, Phó phòng Phát triển đô thị, Sở Xây dựng TPHCM, cho biết, đường Cộng Hòa, đường Trường Chinh là các tuyến đường trục, cửa ngõ ra vào thành phố và sân bay Tân Sơn Nhất, nên lưu lượng phương tiện giao thông trên tuyến rất lớn, thường xuyên ùn tắc xe vào giờ cao điểm.

Ngoài ra, trên trục đường Trường Chinh đang tổ chức thi công dự án xây dựng tuyến Metro số 2, đường Phạm Văn Bạch đang triển khai nâng cấp mở rộng, do đó giảm khả năng thông hành trên đường Trường Chinh, đặc biệt tại giao lộ Trường Chinh – Phạm Văn Bạch và Trường Chinh – Cộng Hòa.

Ông Vũ Anh Dũng thông tin tại họp báo

Nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông trên các trục đường này, Sở Xây dựng đang triển khai nhiều giải pháp. Cụ thể, cải tạo giao lộ đường C12 – Cộng Hòa và bố trí đèn tín hiệu giao thông; cải tạo giao lộ Trường Chinh – Phạm Văn Bạch;...

Theo ông Vũ Anh Dũng, trong thời gian tới, việc tổ chức giao thông trong khu vực sẽ tiếp tục được điều chỉnh, như điều chỉnh dải phân cách trên đường Trường Chinh, tăng bề rộng mặt cắt ngang phần đường dành cho xe hỗn hợp, giúp tối ưu hóa dòng giao thông, tăng khả năng thoát xe trên trục đường Trường Chinh, giảm ùn tắc giao thông trong khu vực.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng nghiên cứu xây đường chui dưới gầm cầu Tham Lương tạo điểm quay đầu xe và đóng một số giao lộ trên đường Trường Chinh nhằm tăng khả năng thoát xe khi triển khai xây dựng tuyến Metro số 2 trên đường Trường Chinh (đoạn từ đường Cộng Hòa đến cầu Tham Lương).

CẨM TUYẾT