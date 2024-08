Israel - Hezbollah: Bên tấn công phủ đầu, bên phóng tên lửa

Không muốn đối đầu toàn diện

Thông báo từ Hezbollah cho biết lực lượng này đã phóng 320 tên lửa hướng tới nhiều vị trí ở Israel, trong đó có các căn cứ và doanh trại quân đội. Ngoài ra, Hezbollah cũng đưa số lượng lớn UAV vào các vị trí sâu trong lãnh thổ Israel. Hezbollah nói rõ “đang trong tình trạng sẵn sàng cao” và sẽ “có hình phạt nghiêm khắc” nếu có dân thường ở Lebanon bị thương.

Khói bốc lên từ thị trấn Khiam, Nam Lebanon trong lúc Israel và Hezbollah giao tranh. Ảnh: REUTERS

Trong khi đó, Ngoại trưởng Israel Katz cho biết, quân đội Israel phát hiện kế hoạch tập kích quy mô lớn bằng tên lửa và UAV của Hezbollah nên đã tiến hành tấn công phủ đầu để bảo vệ người dân, chứ không muốn tìm kiếm một cuộc chiến toàn diện. Hãng thông tấn quốc gia chính thức của Lebanon NNA cũng xác nhận nhiều địa điểm ở miền Nam nước này đã bị Israel không kích.

Ngoài tấn công phủ đầu Hezbollah, Bộ Quốc phòng Israel đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong 48 giờ (từ 6 giờ sáng 25-8). Bộ Tư lệnh mặt trận nội địa Israel (HFC) đã cập nhật quy định về an ninh, an toàn cho người dân, trong đó có quy định hạn chế không tụ tập quá 30 người đối với các sự kiện ngoài trời và không quá 300 người với các sự kiện trong nhà (áp dụng đối với các địa phương từ TP Tel Aviv trở lên phía Bắc).

Tuy nhiên, các trường học, công sở và doanh nghiệp vẫn tiếp tục được hoạt động, nếu đảm bảo các yếu tố về trú tránh an toàn. Sáng 25-8, Cơ quan hàng không Israel cũng đã đình chỉ các chuyến bay tới và đi từ sân bay Ben Gurion ở TP Tel Aviv do an ninh. Tuy nhiên, lệnh này chỉ được duy trì trong thời gian ngắn và các chuyến bay đã được nối lại hoạt động sau vài giờ.

Nỗ lực ngoại giao

Trong lúc căng thẳng giữa Israel và Hezbollah gia tăng, các nỗ lực ngoại giao để chấm dứt cuộc khủng hoảng trong khu vực vẫn đang diễn ra. Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi và người đồng cấp Mỹ Joe Biden, trong cuộc điện đàm, đã kêu gọi các bên liên quan cam kết vượt qua các trở ngại và thể hiện sự linh hoạt nhằm hoàn tất thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza.

Tổng thống El-Sisi nhấn mạnh việc đạt được thỏa thuận ngừng bắn ngay lập tức ở Dải Gaza là yếu tố vô cùng quan trọng vào thời điểm quyết định hiện nay, giúp ngăn cuộc khủng hoảng nhân đạo thảm khốc và hạ nhiệt xung đột trong khu vực. Cuộc điện đàm diễn ra giữa lúc Ai Cập, Qatar và Mỹ đang phối hợp thúc đẩy các nỗ lực hòa giải chuyên sâu nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza và trao đổi tù nhân giữa Israel và Hamas.

Theo thông báo của Nhà Trắng hôm 23-8, vòng đàm phán ở Cairo đã đạt được tiến triển và tiến trình đàm phán sẽ tiếp tục vào cuối tuần này.

Ngày 24-8 (giờ địa phương), quân đội Israel thông báo đã rút khỏi TP Khan Younis ở phía Nam Dải Gaza và ra lệnh sơ tán dân thường ở khu vực trung tâm dải đất này, báo hiệu một bước chuyển mới trong chiến dịch quân sự tại đây.

Trước đó, quân đội Israel đang tham chiến ở ngoại ô Deir al-Balah, phá hủy hàng chục cơ sở hạ tầng của lực lượng Hamas và tiêu diệt nhiều tay súng. Israel cũng tuyên bố đã phá hủy một đường hầm dài 500m ở TP Khan Younis.

MINH CHÂU tổng hợp