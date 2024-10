Kề vai cùng người dân khắc phục hậu quả bão số 6 (Trami)

Công an Thừa Thiên Huế tuần tra và hướng dẫn, hỗ trợ người dân triển khai các biện pháp bảo vệ phương tiện trên sông Hương trước bão số 6 đổ bộ

Hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế và Bộ đội Biên phòng cùng Công an tỉnh này đã có mặt những nơi xung yếu, địa bàn thấp trũng, có nguy cơ ảnh hưởng để giúp người dân phòng chống và khắc phục hậu quả bão số 6.

Sáng 27-10, trên tuyến quốc lộ 1A, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thừa Thiên Huế bố trí lực lượng tập trung tuần lưu, hướng dẫn người dân và phương tiện không đi vùng ngập lụt, kịp thời cứu hộ, cứu nạn khi có sự cố xảy ra, hỗ trợ đưa người già, trẻ em, sản phụ, các trường hợp đau ốm đến bệnh viện kịp thời.

Trên tuyến quốc lộ 1A qua đèo Hải Vân, Trạm CSGT Phú Lộc huy động tối đa lực lượng để cắt tỉa cây xanh bị gió bão quật đổ. Đồng thời, túc trực không cho người và phương tiện qua đèo để đảm bảo an toàn.

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế hỗ trợ người dân ứng phó và khắc phục hậu quả bão số 6

Sáng cùng ngày, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cũng phối hợp với chính quyền địa phương ứng cứu xe tải khi lưu thông đến Km 0+ 300, thuộc khu vực đường dẫn phía Bắc hầm Hải Vân thì bị lật khiến 2 người bị xây xát nhẹ. Theo thông tin ban đầu, xe tải do N.V.C. (sinh năm 1987) lái chở N.V.N. (sinh năm 1989, cùng trú Nam Định) chạy hướng Bắc - Nam. Khi đến đến vị trí trên thì bị lật do ảnh hưởng của gió bão.

Còn tại huyện Nam Đông, Công an xã Thượng Lô giúp chị Trần Thị Hồng Nhung, ở thôn Ria Hố mới sinh cháu nhỏ tránh mưa bão an toàn.

Thượng tá Lê Thị Hồng Nhung, Trưởng Công an huyện Quảng Điền cho biết, với đặc điểm địa bàn thấp trũng, Công an huyện đang tập trung giúp dân phòng chống bão, lụt, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. “Trong sáng 27-10, Công an huyện đã huy động nhiều cán bộ chiến sĩ, giúp đỡ bà con tiểu thương chợ Quảng Công và các chợ vùng bị ngập di dời tài sản lên các điểm cao; đồng thời di dời 257 hộ/350 khẩu và hướng dẫn nhiều tàu thuyền neo đậu, trú ẩn nơi an toàn”, Thượng tá Lê Thị Hồng Nhung cho biết.

Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên Huế giúp người dân ứng phó, khắc phục bão số 6

Trao đổi với phóng viên, Đại tá Phan Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đã huy động trên 2.500 lượt cán bộ, chiến sĩ Bộ đội thường trực, dân quân tự vệ phối hợp với các lực lượng tham gia phòng, chống khắc phục hậu quả mưa bão số 6.

Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế đã thành lập đội phản ứng nhanh với đẩy đủ phương tiện, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Tại cuộc họp trực tuyến với các địa phương trên địa bàn về công tác ứng phó và khắc phục hậu quả do bão số 6 gây ra, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trong 2-3 ngày tới, mưa lớn vẫn còn tiếp tục, các địa phương lưu ý đến các vùng thấp trũng, ngập cục bộ. Chủ động nắm bắt thông tin để kịp thời ứng cứu cho người dân.

Cán bộ chiến sĩ bộ đội tỉnh Thừa Thiên Huế hỗ trợ người dân ứng phó bão số 6

“Theo tình hình hiện nay, tiên lượng sẽ không xảy ra lũ lớn, song cần sẵn sàng các phương án ứng cứu, đảm bảo thông tin liên lạc, kịp thời hỗ trợ người dân. Ngoài ra, cần cảnh báo cho người dân ở những vùng có nguy cơ cao”, ông Phương chỉ đạo.

Đối với các khu vực có nguy cơ sạt lở, ông Nguyễn Văn Phương yêu cầu các địa phương cần lưu ý ở những nơi đông dân cư, chủ động các phương án di dời, đảm bảo an toàn cho dân.

