Đêm nay 27-10, bão số 6 (Trami) suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Đến trưa 27-10, các tỉnh ở tâm bão miền Trung đã sơ tán tổng cộng 7.082 hộ với 25.106 người để đảm bảo an toàn trước bão, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết.

Cập nhật dữ liệu đến 12 giờ ngày 27-10 từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, vị trí tâm bão số 6 ở khoảng 16,1 độ Vĩ Bắc - 108 độ Kinh Đông, trên đất liền Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng. Sức gió mạnh nhất của bão giảm còn cấp 8-9, giật cấp 11. Dự báo trong 3 giờ tới bão di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ khoảng 10-15 km/giờ.

Ảnh chụp tâm bão số 6 từ vệ tinh lúc 13 giờ ngày 27-10

Còn theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, gió mạnh đã được ghi nhận tại nhiều khu vực: Cồn Cỏ (Quảng Trị) cấp 8, giật cấp 9; Cù Lao Chàm (Quảng Nam) cấp 8, giật cấp 10; Lý Sơn (Quảng Ngãi) cấp 6, giật cấp 7; Nam Đông (Thừa Thiên Huế) cấp 8, giật cấp 10; Cẩm Lệ (Đà Nẵng) cấp 8, giật cấp 9.

Dự báo đến 22 giờ hôm nay 27-10, cơn bão này sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên đất liền Thừa Thiên Huế, Quảng Nam - Đà Nẵng.

Tính đến 10 giờ hôm nay, 27-10, khu vực Quảng Bình, Đà Nẵng, Quảng Nam có mưa to đến rất to với lượng mưa 150-300mm; Quảng Trị và Thừa Thiên Huế mưa rất to 200-350mm, riêng trạm Bạch Mã (Thừa Thiên Huế) ghi nhận 543mm, Thượng Lộ (Thừa Thiên Huế) 533mm. Dự báo đến đêm mai 28-10, khu vực Quảng Bình - Quảng Nam sẽ tiếp tục có mưa lớn 200-400mm, cục bộ có nơi mưa trên 600mm.

Mực nước các sông đang dâng cao. Tại trạm Hiền Lương (sông Bến Hải, tỉnh Quảng Trị) lúc 9 giờ ngày 27-10, mực nước đạt 1,69m - cao hơn báo động 1 là 0,69m và đang tiếp tục lên. Tại trạm Kim Long (sông Hương, tỉnh Thừa Thiên Huế), mực nước đạt 1,87m - dưới báo động 2 là 0,13m và cũng đang lên. Dự báo từ ngày 27 đến 29-10, đỉnh lũ trên các sông từ Quảng Bình đến Quảng Nam có thể đạt mức báo động 2-3, một số sông có thể vượt báo động 3.

Sơ tán người dân, neo buộc tàu thuyền để ứng phó bão số 6 ngày 27-10 tại miền Trung. Ảnh: VĂN THẮNG

Các địa phương đã kiểm đếm và hướng dẫn cho 67.212 tàu thuyền cùng 307.822 người tránh xa vùng nguy hiểm. Các tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Bình, Quảng Trị và Quảng Ngãi đã thực hiện lệnh cấm biển để đảm bảo an toàn.

Một số sân bay tại miền Trung đã tạm ngừng khai thác nhằm đảm bảo an toàn hàng không. Cụ thể, hôm nay, sân bay Đồng Hới (Quảng Bình) ngừng từ 6 giờ đến 19 giờ, sân bay Phú Bài (Thừa Thiên Huế) ngừng từ 6 giờ đến 22 giờ; sân bay Đà Nẵng từ 6 giờ ngày 27-10 đến 4 giờ ngày 28-10 và sân bay Chu Lai (Quảng Nam) từ 10 giờ ngày 27-10 đến 10 giờ ngày 28-10.

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cũng báo cáo, đến trưa nay, tại các tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề, công tác sơ tán đã được triển khai. Cụ thể, Quảng Trị đã sơ tán 15 hộ với 56 người; Thừa Thiên Huế sơ tán 815 hộ; Đà Nẵng sơ tán 1.677 hộ với 6.205 người; Quảng Nam sơ tán 4.412 hộ với 18.306 người; Quảng Ngãi sơ tán 163 hộ với 539 người.

VĂN PHÚC