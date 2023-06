Kênh review công nghệ TechMe0ut: Lái xe VF 8 là một trải nghiệm thực sự thú vị

Thiết kế nội ngoại thất, trang bị ấn tượng

Ấn tượng đầu tiên của Jervina chính là bảng màu đa dạng và bắt mắt của mẫu xe điện VF 8. Đặc biệt, cô “gần như bị mê hoặc” bởi phiên bản màu ngoại thất xanh lá cây kết hợp với nội thất màu xanh dương, chiếc xe đồng hành cùng cô trên cung đường lái thử ở California, Mỹ.

Về thiết kế ngoại thất, nữ reviewer bị thu hút bởi những điểm nhấn tinh tế như dải đèn logo ở phía trước và sau, đèn pha, đèn hậu, la-zăng hợp kim 20 inch và cửa sổ trời toàn cảnh mở ra hết cỡ. Nữ vlogger rất thích tính năng mở cốp rảnh tay trên VF 8. “Những lúc đi mua sắm với nhiều hàng hóa trên tay, rất khó để mở cốp theo cách thông thường. Vì vậy, tính năng này đã làm cho mọi thứ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều”, Jervina bình luận.

Bên cạnh đó, Jervina đánh giá cao sự tinh tế, chỉn chu ở hầu hết chi tiết của SUV điện VF 8. Vlogger này đặc biệt thích tính năng cảnh báo điểm mù của VF 8. Khi phát hiện xe/người tiến vào khu vực điểm mù, đèn nội thất có thể nhấp nháy bên trái hoặc bên phải thay vì chỉ cảnh báo trên gương chiếu hậu. “Những tính năng theo xe đều rất hiệu quả và ấn tượng”, Jervina nhận xét.

Trong hàng loạt tính năng nổi bật của VF 8, Jervina rất thích màn hình thông tin giải trí trung tâm “siêu lớn” được lắp đặt ở “vị trí lý tưởng”. Đặc biệt, màn hình rất nhạy, “siêu mượt” và hiển thị rõ ràng, sắc nét mọi thông tin cần thiết cũng như giúp người lái kiểm soát, điều khiển mọi chức năng quan trọng trên ô tô. Một số tính năng nổi bật như khả năng điều chỉnh đèn LED nội thất, chức năng sưởi ghế hoặc làm mát cho cả hành khách phía trước và phía sau. Ngoài ra, VF 8 tích hợp kết nối Apple CarPlay, Android Auto. Các cổng sạc thiết bị cầm tay được bố trí hợp lý ở các hàng ghế, có thể sạc laptop, mang lại nhiều tiện lợi cho người dùng. “Xe có màn hình HUD, thuận tiện cho tôi sử dụng khi lái xe”, Jervina nói.

Cảm giác lái mượt mà và thú vị

Là một người chuyên review về công nghệ, nữ YouTuber dành khá nhiều thời gian để trải nghiệm các tính năng hiện đại trên xe VF 8. Jervina dành rất nhiều lời khen cho các tính năng thuộc gói công nghệ ADAS như kiểm soát hành trình, hỗ trợ giữ làn, duy trì khoảng cách với xe phía trước.

Bên cạnh việc hỗ trợ hàng loạt tính năng an toàn, VF 8 có thể bật/tắt một số tính năng nhất định. “Cảm giác lái rất mượt và thú vị, đặc biệt chế độ Sport có khả năng tăng tốc rất nhanh chỉ với 6,5 giây để tăng từ 0 đến 62 dặm/h (96 km/h), đối với bản VF 8 Plus là 5,5 giây. Nhìn chung, tôi đã thực sự tận hưởng khoảng thời gian trải nghiệm VinFast VF 8”, Jervina cho biết.

Những đánh giá chi tiết và trực quan của Jervina nhận được nhiều bình luận tích cực từ người xem. “Chiếc xe trông rất sang trọng, tôi yêu màu sắc này”; “Tôi vẫn chờ đợi một chiếc xe có mức giá phù hợp hơn nhưng màu sắc chiếc xe này thực sự rất thu hút”; “Màn hình siêu lớn và hữu dụng. Tôi cũng rất thích thông tin hiển thị trên kính chắn gió (HUD)”… là những đánh giá nổi bật trên kênh Youtube của Vlogger này.

TechMe0ut là kênh YouTube nổi tiếng ở Mỹ của reviewer Jervina với gần 400 nghìn người theo dõi, chuyên review về các sản phẩm công nghệ, ô tô. Jervina, người sáng lập và là host của kênh mong muốn tạo ra một diễn đàn chia sẻ những đánh giá, quan điểm từ góc nhìn của người tiêu dùng với cách tiếp cận hấp dẫn, đánh giá, hướng dẫn chi tiết và dễ hiểu. Kênh TechMe0ut đã giành chiến thắng trong chương trình YouTube Next Up Program NY vào 2016 và được đề cử Giải thưởng Shorty Award cho Breakout YouTube of The Year 2018.