Kéo giảm tội phạm trên đảo Phú Quốc

Sau 2 năm được Bộ Công an và công an địa phương tăng cường các biện pháp trấn áp tội phạm, đến nay, an ninh trật tự tại TP Phú Quốc (Kiên Giang) có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần làm tăng niềm tin của người dân vào công tác điều hành của Nhà nước, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Đến Phú Quốc những ngày này, chúng tôi chứng kiến hoạt động mua bán, kinh doanh của người dân tại các nhà hàng, quán ăn, chợ, bến cảng… sôi động hơn, khách du lịch cũng tăng nhiều hơn so với 1 năm trước. Ở các ngã tư, khu vực chợ đêm, đoạn đường vắng đều có các tổ cảnh sát (giao thông, trật tự, cơ động) chốt trực, tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự, kịp thời giải quyết, xử lý các vụ việc phát sinh.

“Khác với năm ngoái và những lần đến trước, đến Phú Quốc lần này chúng tôi thấy an tâm hơn. Dọc các điểm dịch vụ taxi, quán ăn, ga tàu thường xuyên có cảnh sát tuần tra, chúng tôi không lo ngại bị làm giá, đe dọa…”, chị Hoa, nhà ở TPHCM, vừa đi du lịch ở Phú Quốc về cho biết. Với người dân địa phương, họ cảm nhận sự chuyển biến an ninh trật tự trên đảo rõ hơn. Bà Lê Thị Đào, nhà gần cảng An Thới (Phú Quốc) cho biết, trước đây, nhất là thời điểm Phú Quốc sốt đất, đến chợ, vào quán cà phê, trên tàu khách…, thường xuyên thấy các đối tượng xăm trổ nói tục, chửi thề, nay ít thấy. “Đọc báo, xem tivi, thấy công an bắt giữ các băng nhóm giang hồ bảo kê, xử lý các cán bộ, lãnh đạo xã tiếp tay cho vi phạm, bà con mừng lắm”, bà Đào cho hay.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang, 2 năm qua, Công an TP Phú Quốc đã chủ động phối hợp các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh triệt xóa, làm tan rã 8 băng, nhóm tội phạm, khởi tố 169 đối tượng…, trong đó có băng nhóm Thái Bus “bảo kê” lấn chiếm đất, xây dựng trái phép; băng nhóm “Cọp Bãi Bổn” chuyên tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà, lắc tài xỉu, dàn xếp tranh chấp chiếm đất; băng nhóm LHĐ chuyên làm dự án “ma”, lừa đảo hàng trăm tỷ đồng... Trong lĩnh vực bảo vệ rừng và khoáng sản, lực lượng công an cũng đã tham mưu, đề xuất các cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, giải quyết nhiều vụ mâu thuẫn, tranh chấp, lấn chiếm đất đai, thu hồi được hơn 198ha đất bị lấn, chiếm sử dụng trái pháp luật.

Đoàn Thiên Long, một đối tượng giang hồ cộm cán ở TP Phú Quốc bị bắt giữ

Để đạt những kết quả trên, thời gian qua, công an TP Phú Quốc đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Bộ Công an, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kiên Giang từ chủ trương đến tăng cường lực lượng… Các phòng nghiệp vụ công an tỉnh và Công an TP Phú Quốc cũng thực hiện nghiêm các chuyên đề công tác theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, tạo sự đồng bộ, hiệu quả, xuyên suốt từ Trung ương đến cơ sở, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn TP Phú Quốc diễn ra đầu tháng 8-2024, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Công an tỉnh Kiên Giang nói chung và Công an TP Phú Quốc nói riêng đạt được. Đồng thời, chỉ đạo Công an tỉnh Kiên Giang, Công an TP Phú Quốc tăng cường các biện pháp trấn áp tội phạm, cương quyết lập lại trật tự, không để tội phạm diễn biến phức tạp trên đảo.

“Phải giải quyết tận gốc nguyên nhân phát sinh tội phạm, nhất là trên lĩnh vực đất đai, xây dựng. Cần sâu sát, tìm hiểu rõ những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, không để phát sinh tội phạm. Bên cạnh đó, duy trì và phát huy khí thế tấn công tội phạm, kiên quyết đấu tranh, điều tra, xử lý đến cùng các hành vi phạm tội theo quy định của pháp luật”, Trung tướng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh.

