Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn kiểm tra tổng thể trước “giờ G” của Diễn đàn kinh tế mùa thu năm 2025

Sáng 20-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn đã khảo sát thực địa và nghe báo cáo toàn bộ tiến độ chuẩn bị của Ban Tổ chức Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu 2025 tại hai địa điểm trọng điểm là GEM Center và Thisky Hall.

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn (giữa) kiểm tra công tác chuẩn bị tại Gem Central. Ảnh HOÀNG HÙNG

Theo ban tổ chức, tại GEM Center – nơi diễn ra tiệc chiêu đãi trọng thể tối 25-11, phương án bố trí không gian đón tiếp, thiết kế sân khấu, hệ thống âm thanh ánh sáng, khu vực di chuyển của đại biểu và các yêu cầu kỹ thuật đã sẵn sàng.

Các hạng mục như sảnh đón, hội trường lớn, lối tiếp cận và khu vực chụp ảnh đã hoàn thiện ở mức độ cao. Phía tổ chức cũng đang chuẩn bị khu vực trà Việt nhằm giới thiệu văn hóa bản địa với các đoàn khách quốc tế.

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn cùng lãnh đạo thành phố, các sở, ngành kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Diễn đàn. Ảnh HOÀNG HÙNG

Đối với chương trình nghệ thuật chào mừng, Ban Tổ chức báo cáo đã hoàn thiện kịch bản gồm các tiết mục, được chia thành ba lớp chủ đề: Việt Nam – ASEAN – châu Á. Tiết mục “Sài Gòn đẹp lắm” được chọn làm điểm nhấn. Các tiết mục mở đầu mang tính trình diễn mạnh, phần giữa nhẹ nhàng để tạo không gian giao lưu trong tiệc, phần cuối tái hiện tinh thần hội nhập của thành phố.

Tại Thisky Hall – địa điểm trung tâm của toàn bộ chương trình ngày 26 và 27-11, ông Lê Trường Duy, Giám đốc Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư TPHCM (C4IR), cho biết các hạng mục đã cơ bản hoàn chỉnh: khu vực sảnh đón rộng, ba phòng hội nghị chính, không gian họp song song, khu tác nghiệp báo chí và hệ thống triển lãm công nghệ. Khu vực triển lãm gồm 12 gian, ưu tiên robot, AI, các sản phẩm tương tác trực quan để tạo ấn tượng với đại biểu quốc tế.

Ngoài ra, Ban Tổ chức đã bố trí ba khu vực phục vụ đối thoại, cùng nhiều phòng họp nhỏ nhằm đáp ứng nhu cầu gặp gỡ song phương của doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế.

Ông Lê Trường Duy, Giám đốc Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư TPHCM (bìa trái) báo cáo công tác chuẩn bị tại Thisky hall với Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn. Ảnh HOÀNG HÙNG

Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và Bộ Chỉ huy Quân sự TPHCM cũng báo cáo công tác phối hợp xây dựng phương án an ninh ba lớp, phương án bảo vệ trên không, mặt đất và ứng phó điện tử được kích hoạt theo tiêu chuẩn sự kiện quốc gia.

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn (giữa) kiểm tra công tác chuẩn bị cho Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025. Video Clip ĐÌNH DƯ

Sau khi nghe báo cáo, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đánh giá cao tinh thần chủ động của TPHCM trong chuẩn bị không gian, thiết kế tổng thể và phương án vận hành. Phó Thủ tướng nhận định, bố trí địa điểm năm nay hợp lý và đủ tiêu chuẩn cho một sự kiện mang tầm quốc tế.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý, Công an TPHCM xây dựng phương án phân luồng giao thông chi tiết để tránh ùn ứ tại khu vực có mặt bằng hẹp. Sảnh đón phải thông thoáng, có biển chỉ dẫn rõ ràng; khu vực nghệ thuật cần được đầu tư chỉn chu, tiết mục mở đầu phải tạo ấn tượng mạnh. Các tiết mục biểu diễn phải thể hiện được bản sắc văn hóa Việt, kết hợp với vùng miền và tính hội nhập của TPHCM.

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra công tác chuẩn bị ở Thisky Hall. Ảnh HOÀNG HÙNG

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh, về địa điểm tại Thisky Hall, đề nghị nghiên cứu lựa chọn làm địa điểm cố định cho các kỳ Diễn đàn trong tương lai, tương tự mô hình một số quốc gia duy trì “địa điểm thương hiệu” cho sự kiện kinh tế thường niên.

Phó Thủ tướng yêu cầu tăng cường công tác bảo đảm an ninh, tăng cường tính tương tác, có thể ứng dụng robot trong nghi thức chào đón đại biểu cấp cao; bổ sung thêm phòng họp nhỏ phục vụ doanh nghiệp gặp gỡ song phương, hoạt động theo lịch đăng ký cố định để tránh quá tải.

Khu vực tác nghiệp báo chí tại ba hội trường cần bố trí ít nhất hai vị trí cố định cho phóng viên, đảm bảo trật tự, thuận lợi cho tác nghiệp. Không gian ngoài trời ven sông phải được khai thác hợp lý để làm khu nghỉ ngơi, kết nối, ngắm cảnh cho đại biểu khi đến thành phố.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, toàn bộ hạng mục tại cả hai địa điểm phải được hoàn thành trước chiều 24-11 và sẽ trực tiếp cùng lãnh đạo TPHCM kiểm tra tổng thể lần cuối trước khi Diễn đàn chính thức diễn ra.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà (phải) trao đổi cùng Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn về công tác chuẩn bị cho diễn đàn

Tiếp thu chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà đề nghị tất cả sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát lại kế hoạch từng phần việc, cập nhật ngay các nội dung phát sinh trong buổi kiểm tra thực tế. Tiến độ hoàn thiện trước ngày 24-11 là bắt buộc để thành phố bảo đảm Diễn đàn diễn ra đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí Nguyễn Lộc Hà khẳng định thành phố sẽ tổng hợp nhanh các yêu cầu, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng nhóm công tác, phối hợp chặt chẽ với lực lượng an ninh – quân đội – Cảnh vệ và Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư để đảm bảo toàn bộ không gian, kỹ thuật, hậu cần và lễ tân đạt tiêu chuẩn cao nhất.

Kết thúc buổi làm việc, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, đảm bảo an toàn tuyệt đối trên không, mặt đất và dưới lòng đất chính là “thương hiệu của Việt Nam”, yêu cầu các đơn vị triển khai đồng bộ để diễn đàn diễn ra an toàn, trang trọng và hiệu quả.

ÁI VÂN