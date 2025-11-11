TPHCM sẵn sàng cho Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025

TPHCM đã sẵn sàng cho Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025 – sự kiện quốc tế lớn nhất trong năm do UBND thành phố tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính, với chủ đề “Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số”.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ tại trung tâm TPHCM sẽ là không gian cho sự kiện GRECO 2025. Ảnh BTC cung cấp

Diễn đàn diễn ra từ ngày 24 đến 30-11, trong đó chuỗi hoạt động trọng điểm tập trung từ ngày 25 đến 27-11, dự kiến quy tụ hơn 1.500 đại biểu trong nước và quốc tế.

Theo Ban tổ chức, tính đến nay, Thành phố đã nhận được phản hồi xác nhận tham dự từ 5 đoàn bộ, ngành, 8 đoàn địa phương các nước, 6 tổ chức quốc tế, 11 trung tâm cách mạng công nghiệp lần thứ tư (C4IR) trong mạng lưới toàn cầu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) đến từ các quốc gia như Đức, Nam Phi, Oman, Hàn Quốc, Ả Rập Xê Út, Ấn Độ, Qatar…

Thúc đẩy phát triển công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và tích cực chuyển đổi xanh đang được TPHCM chú trọng. Ảnh BTC cung cấp

Bên cạnh đó, có 73 đoàn đại biểu là các viện, trường, trung tâm khoa học – công nghệ, trung tâm đổi mới sáng tạo và các tập đoàn hàng đầu thế giới đến từ các quốc gia phát triển ở châu Âu (Đức, Ý, Áo, Tây Ban Nha, Thụy Điển), châu Mỹ (Hoa Kỳ, Canada), châu Úc và châu Á (Azerbaijan, Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan...).



Đặc biệt, ông Stephan Mergenthaler, Giám đốc Điều hành Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) cùng lãnh đạo các Ban và Trung tâm thuộc WEF sẽ tham dự trực tiếp và đồng tổ chức nhiều hoạt động quan trọng của Diễn đàn như Talkshow truyền cảm hứng, Phiên Toàn thể, Phiên thảo luận song song về sản xuất thông minh, Tiệc trưa với lãnh đạo Chính phủ và Phiên đối thoại chính sách cấp cao với Thủ tướng Chính phủ Việt Nam.

Sự tham gia sâu rộng của WEF thể hiện cam kết thúc đẩy hợp tác chiến lược giữa WEF và Việt Nam nói chung, cũng như với TPHCM nói riêng trong thời gian tới.

Diễn đàn năm nay dự kiến mở đầu bằng chương trình truyền cảm hứng “Intelligent Generation NOW”, do Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 TPHCM, WEF và UNESCO đồng tổ chức. Ngày 26-11, phiên toàn thể sẽ chính thức khai mạc với sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính và thông điệp trực tuyến từ Chủ tịch WEF Børge Brende, tiếp nối là các phiên thảo luận chuyên sâu về sản xuất thông minh, logistics xanh và chính quyền số.

Song song với chuỗi phiên chính, nhiều hoạt động bên lề sẽ được tổ chức như chương trình CEO500 – TEA CONNECT, triển lãm tăng trưởng xanh GRECO 2025, các hội thảo đầu tư – kết nối doanh nghiệp và đêm gala tôn vinh đối tác quốc tế. Đây là dịp để Thành phố quảng bá hình ảnh năng động, sáng tạo và thân thiện, đồng thời khẳng định vị thế “thủ đô kinh tế” của Việt Nam trên bản đồ quốc tế.

Buổi họp báo chính thức về Diễn đàn dự kiến diễn ra ngày 14-11 tại Trung tâm Báo chí TPHCM. Ban tổ chức cho biết toàn bộ công tác hậu cần, truyền thông, không gian tác nghiệp báo chí và trang thông tin điện tử song ngữ Việt – Anh của Diễn đàn đã được chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng chào đón cộng đồng quốc tế đến với TPHCM – điểm hẹn của hợp tác và đổi mới sáng tạo toàn cầu.

ÁI VÂN