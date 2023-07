Khai thác đất trái phép, 2 công ty bị xử phạt 710 triệu đồng

Ngày 13-7, UBND huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) đã ra quyết định xử phạt hành chính 120 triệu đồng đối với Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Lâm Hà 68 (trụ sở tại xã Tân Văn, huyện Lâm Hà) do khai thác khoáng sản trái phép.

Cụ thể, trong quá trình san gạt mặt bằng để thực hiện dự án Nhà máy gạch không nung và tuynel Lâm Hà 68 (tại xã Tân Văn, huyện Lâm Hà), Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Lâm Hà 68 đã chuyển 46,2m³ đất sét pha cát cho một công ty khác để làm vật liệu san lấp trái phép.

Trước đó, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng ra quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực khoáng sản và đất đai đối với Công ty cổ phần Thắng Đạt (trụ sở phường 8, TP Đà Lạt) số tiền 590 triệu đồng, buộc công ty phải nộp lại số tiền thu lợi bất hợp pháp hơn 700 triệu đồng do đã chiếm 3.846m² đất ngoài lâm nghiệp do địa phương quản lý, chiếm 1.307m² đất rừng do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đơn Dương quản lý; sử dụng 9.367m² đất tại thôn Bookabang (xã Tu Tra, huyện Đơn Dương) trong gần 4 năm để khai thác đất sét nhưng không hoàn tất thủ tục thuê đất…