Sáng 8-10, Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức Lễ khai trương Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đặt tại Hội trường 7-7, Học viện Lục quân (phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).

Ban tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 cắt băng khai trương Trung tâm báo chí

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện ý chí, khát vọng vươn lên, tinh thần đoàn kết, đổi mới và phát triển của toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh Lâm Đồng.

Đây cũng là dịp để toàn thể Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng tổng kết chặng đường đã qua, khẳng định những kết quả đạt được, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ và mục tiêu cho giai đoạn 2025 – 2030 với quyết tâm xây dựng Lâm Đồng phát triển nhanh, bền vững và toàn diện, trở thành cực tăng trưởng quan trọng của vùng Tây Nguyên.

Trung tâm báo chí thành lập nhằm phục vụ tốt nhất cho công tác thông tin, tuyên truyền cho đại hội

Trung tâm báo chí được thành lập nhằm phục vụ tốt nhất cho công tác thông tin, tuyên truyền trong nước, trong và sau đại hội; Tạo điều kiện thuận lợi để các phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên các cơ quan báo chí tác nghiệp kịp thời, chính xác.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 11-10-2025, với 498 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 119.396 đảng viên của Đảng bộ (92 đại biểu đương nhiên và 406 đại biểu được chỉ định từ 128 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy Lâm Đồng).

ĐOÀN KIÊN

