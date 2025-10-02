Lâm Đồng: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 sẽ không sử dụng tài liệu giấy

Sáng 2-10, Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đây là kỳ đại hội đầu tiên sau khi tỉnh Lâm Đồng được sáp nhập theo quy hoạch tổ chức đơn vị hành chính mới

Theo kế hoạch, Đại hội sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ 9 đến 11-10-2025), với 498 đại biểu chính thức, đại diện cho 119.396 đảng viên của toàn Đảng bộ tỉnh. Trong đó, có 92 đại biểu đương nhiên và 406 đại biểu được chỉ định từ 128 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.

Quang cảnh buổi họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, ﻿nhiệm kỳ 2025 - 2030 ﻿Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Nguyễn Khắc Bình, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Lâm Đồng, cho biết: Thực hiện chủ trương đổi mới, tiết kiệm, Đại hội sẽ không sử dụng tài liệu giấy. Thay vào đó, đại biểu được cung cấp văn kiện qua mã QR hoặc ứng dụng điện tử của Đại hội. Chỉ một số ít tài liệu in sẽ được chuẩn bị cho khách mời.

Về công tác nhân sự, do Lâm Đồng là tỉnh mới sáp nhập, toàn bộ nhân sự chủ chốt gồm Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ do Bộ Chính trị chỉ định, theo đúng quy định tại Chỉ thị số 45-CT/TW.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn thông tin về công tác chuẩn bị Đại hội. ﻿Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết công tác chuẩn bị cho Đại hội đang được triển khai đồng bộ: trang trí tổng thể các khu vực tổ chức, triển lãm sản phẩm OCOP, công tác tuyên truyền tại các tuyến đường chính, địa điểm công cộng, khu vực tổ chức Đại hội và trụ sở hành chính Tỉnh ủy, UBND tỉnh (bao gồm cả các trụ sở tại Bình Thuận và Đắk Nông trước đây); chương trình triển lãm hình ảnh, tư liệu lịch sử, thành tựu nổi bật về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị...

Dự thảo các văn kiện Đại hội xác định 25 chỉ tiêu chủ yếu trên 4 lĩnh vực: kinh tế, xã hội, môi trường và xây dựng Đảng. Trong đó, Lâm Đồng đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2025 – 2030 đạt khoảng 10% – 10,5%/năm.

ĐOÀN KIÊN