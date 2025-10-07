Rộn ràng cờ, hoa trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I

Ngay trước thềm diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, công tác chuẩn bị đang được các đơn vị khẩn trương triển khai.

Video: Đường phố Đà Lạt được trang hoàng trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Thực hiện: ĐOÀN KIÊN

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 dự kiến diễn ra từ ngày 9 đến 11-10 tại Hội trường 7-7, Học viện Lục quân (phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).

Hiện công tác chuẩn bị cho đại hội đang được triển khai khẩn trương. từ đường phố đến khu vực diễn ra đại hội được trang hoàng bởi loạt băng rôn, cờ, hoa. Lâm Đồng đang sẵn sàng cho sự kiện chính trị quan trọng.

>> Phóng viên Báo SGGP ghi nhận không khí trước Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030:

Áp phích tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I đặt ngay trước Trung tâm h ành chính tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Đường Lê Hồng Phong, phường Xuân Hương – Đà Lạt được trang hoàng cờ đỏ chào mừng đại hội. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Tương tự, khu vực cầu ông Đạo (hồ Xuân Hương) cũng được trang trí nhiều cờ, hoa. Ảnh: ĐOÀN KIÊN



Đường Phạm Ngũ Lão, phường Xuân Hương – Đà Lạt rợp cờ t ổ quốc. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Cờ t ổ quốc được người dân treo phía trước nhà, các ngõ hẻm chào mừng đại hội. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Người dân băng qua các cung đường được trang hoàng, tuyên truyền cho kỳ đại hội sắp tới. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Học viện Lục quân (phường Lâm Viên – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) được lựa chọn làm nơi diễn ra đại hội. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Đường dẫn vào khu vực hội trường đảm bảo tính trang nghiêm. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Công tác hậu cần đang được gấp rút chuẩn bị trong ngày 7-10. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Hội trường 7-7, Học viện Lục quân là địa điểm diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Tại đây, công tác chuẩn bị cơ bản đã hoàn thành. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

