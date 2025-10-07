Rộn ràng cờ, hoa trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I
SGGPO
Ngay trước thềm diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, công tác chuẩn bị đang được các đơn vị khẩn trương triển khai.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 dự kiến diễn ra từ ngày 9 đến 11-10 tại Hội trường 7-7, Học viện Lục quân (phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).
Hiện công tác chuẩn bị cho đại hội đang được triển khai khẩn trương. từ đường phố đến khu vực diễn ra đại hội được trang hoàng bởi loạt băng rôn, cờ, hoa. Lâm Đồng đang sẵn sàng cho sự kiện chính trị quan trọng.
>> Phóng viên Báo SGGP ghi nhận không khí trước Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030: