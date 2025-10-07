Xã hội

Rộn ràng cờ, hoa trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I

SGGPO

Ngay trước thềm diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, công tác chuẩn bị đang được các đơn vị khẩn trương triển khai.

Video: Đường phố Đà Lạt được trang hoàng trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Thực hiện: ĐOÀN KIÊN

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 dự kiến diễn ra từ ngày 9 đến 11-10 tại Hội trường 7-7, Học viện Lục quân (phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).

Hiện công tác chuẩn bị cho đại hội đang được triển khai khẩn trương. từ đường phố đến khu vực diễn ra đại hội được trang hoàng bởi loạt băng rôn, cờ, hoa. Lâm Đồng đang sẵn sàng cho sự kiện chính trị quan trọng.

>> Phóng viên Báo SGGP ghi nhận không khí trước Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030:

IMG_8237.JPG
Áp phích tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I đặt ngay trước Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
IMG_5266.JPG
IMG_8231.JPG
Đường Lê Hồng Phong, phường Xuân Hương – Đà Lạt được trang hoàng cờ đỏ chào mừng đại hội. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
IMG_5287.JPG
IMG_5296.JPG
Tương tự, khu vực cầu ông Đạo (hồ Xuân Hương) cũng được trang trí nhiều cờ, hoa. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
IMG_5104.JPG
Đường Phạm Ngũ Lão, phường Xuân Hương – Đà Lạt rợp cờ tổ quốc. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
IMG_5083.JPG
IMG_5130.JPG
Cờ tổ quốc được người dân treo phía trước nhà, các ngõ hẻm chào mừng đại hội. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
IMG_5293.JPG
Người dân băng qua các cung đường được trang hoàng, tuyên truyền cho kỳ đại hội sắp tới. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
IMG_5326.JPG
Học viện Lục quân (phường Lâm Viên – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) được lựa chọn làm nơi diễn ra đại hội. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
IMG_5303.JPG
Đường dẫn vào khu vực hội trường đảm bảo tính trang nghiêm. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
IMG_5316.JPG
Công tác hậu cần đang được gấp rút chuẩn bị trong ngày 7-10. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
IMG_5311.JPG
Hội trường 7-7, Học viện Lục quân là địa điểm diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Tại đây, công tác chuẩn bị cơ bản đã hoàn thành. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Tin liên quan
ĐOÀN KIÊN

Từ khóa

Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng Học viện Lục quân Ngày 9 Lâm Viên Trang hoàng Đại hội đại biểu Trình duyệt Báo SGGP Đà Lạt Băng rôn

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn