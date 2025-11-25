Khánh Hòa: 22 người thiệt mạng do mưa lũ

Đến ngày 25-11, tỉnh Khánh Hòa ghi nhận có 22 người thiệt mạng do mưa lũ, thiệt hại nặng nề về tài sản.

Tỉnh Khánh Hòa tiếp tục ghi nhận nhiều thiệt hại do mưa lũ gây ra

Ngày 25-11, Tỉnh ủy tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có báo cáo thiệt hại do mưa lũ gây ra trong những ngày vừa qua.

Theo đó, đến 9 giờ cùng ngày, địa phương ghi nhận 22 người thiệt mạng do mưa lũ, tăng 6 trường hợp so với báo cáo trước đó. Thiệt hại về nhà ở tiếp tục cập nhật với 105 căn bị sập hoàn toàn và 909 căn hư hỏng.

Tổng thiệt hại về tài sản do đợt mưa lũ gây ra ước tính khoảng 5.000 tỷ đồng. Trong đó, hạ tầng giao thông và thủy lợi chịu thiệt hại nặng, tổng ước tính hơn 3.700 tỷ đồng.

Đến nay, có hơn 381km đường, nhiều cầu treo và cống tràn bị hư hỏng; hệ thống đê điều, mương nội đồng và nhiều đoạn kè ven sông bị sạt lở nghiêm trọng, hơn 16.300ha cây trồng bị thiệt hại.

Ngoài ra, gần 500 trạm BTS bị mất liên lạc; nhiều tuyến cáp quang hư hỏng.

NGUYỄN TIẾN - HIẾU GIANG