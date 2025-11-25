TPHCM khẩn cấp hỗ trợ Khánh Hòa tái thiết sau bão lũ

Ngày 25-11, Thường trực Thành ủy TPHCM tổ chức cuộc họp với các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang và cơ quan báo chí nhằm rà soát, điều phối công tác cứu trợ tỉnh Khánh Hòa sau bão lũ. Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Chủ trì buổi họp ngày 25-11. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo bà Dương Thị Huyền Trâm, Trưởng Ban Công tác xã hội Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, tỉnh Khánh Hòa đang cần hỗ trợ khẩn cấp nhiều hạng mục như: chăm sóc sức khỏe, kiểm soát dịch bệnh sau lũ; sửa chữa 550 trạm phát sóng; sửa chữa 33 trường học bị thiệt hại và mua sắm trang thiết bị, máy móc, dụng cụ dạy, học tập.

Bà Dương Thị Huyền Trâm báo cáo tại buổi họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang và các cơ quan báo chí cũng báo cáo nhanh công tác huy động nguồn lực để hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa trong những ngày qua.

Đại diện các đơn vị, cơ sở tôn giáo báo cáo tại cuộc họp. Ảnh VIỆT DŨNG

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Phước Lộc gửi lời tri ân sâu sắc đến các tổ chức, lực lượng và người dân thành phố đã tham gia vận động các nguồn lực và chung sức, đồng lòng hướng về đồng bào vùng lũ.

Đồng chí chia sẻ, những ngày qua, nhiều nghĩa cử đẹp, nhiều tấm lòng nhân ái và những đóng góp thầm lặng đã tạo nên nguồn sức mạnh lớn, tiếp tục lan tỏa tinh thần “TPHCM vì cả nước, cùng cả nước”. Tinh thần nghĩa tình ấy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM đã kịp thời sẻ chia, hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai, giúp người dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

“Chúng ta hỗ trợ trên tinh thần khẩn trương nhất, sát thực tế nhất và bằng điều kiện tốt nhất mà TPHCM có thể huy động được” – đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh.

Đại diện các đơn vị báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đồng chí, TPHCM đang phối hợp với tỉnh Khánh Hòa triển khai 6 trọng điểm hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai. Nhiệm vụ ưu tiên là chuyển ngay hàng hóa thiết yếu, thực phẩm và túi thuốc gia đình đến vùng bị ảnh hưởng, bảo đảm không để bất cứ người dân nào bị đói, rét.

Cùng với đó là tổ chức bếp ăn miễn phí, cung cấp suất cơm nóng hằng ngày cho bà con và toàn bộ lực lượng làm nhiệm vụ tại tỉnh Khánh Hòa. Đồng thời hỗ trợ khôi phục hệ thống trạm phát sóng viễn thông.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cũng khẳng định, TPHCM sẽ tiếp tục tham gia sửa chữa, chỉnh trang, duy tu trạm phát sóng, các công trình trường học và trạm y tế với nguồn đầu tư khoảng 200 tỷ đồng.

Đồng chí giao Sở KH-CN chủ trì phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan hỗ trợ khôi phục hệ thống viễn thông. Thành Đoàn TPHCM chủ trì, phối hợp Lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM, Sở Y tế, Sở GD-ĐT, cộng đồng doanh nghiệp cùng các cơ quan thông tấn báo chí hỗ trợ sửa chữa trường học và trạm y tế.

Sở Y tế TPHCM tham gia khám sức khỏe, đánh giá mô hình, bệnh tật để tăng cường bác sĩ chuyên khoa phù hợp, hỗ trợ ngành y tế các địa phương sớm ổn định, nhất là trong phòng ngừa dịch bệnh sau lũ.

Sở Công thương chủ trì tham mưu bảo đảm cung ứng hàng hóa từ đầu cầu TPHCM và các nơi đến các khu vực bị ảnh hưởng, tránh đứt gãy chuỗi cung ứng.

Ngay sau chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Báo SGGP đã đăng ký hỗ trợ trường Tiểu học Vĩnh Phương 2 (phường Bắc Nha Trang) 40 bộ bàn ghế, 10 bộ máy tính, cùng sách truyện, tổng trị giá tương đương 250 triệu đồng.

Đại diện các đơn vị tại cuộc họp. Ảnh VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc xúc động chia sẻ, trong những ngày qua xuất hiện rất nhiều nghĩa cử đầy nhân văn. Đó là người già nằm trên giường bệnh vẫn dùng khoản tiết kiệm để hỗ trợ đồng bào; học sinh đập heo đất để ủng hộ; doanh nghiệp khi làm dịch vụ đã để người dân chuyển tiền dịch vụ trực tiếp vào tài khoản của Ủy ban MTTQ; thương binh, bệnh binh, người hưu trí dù còn khó khăn vẫn san sẻ bằng cả vật chất và tinh thần...

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc khẳng định TPHCM luôn luôn "vì cả nước, cùng cả nước" và mong muốn, các đơn vị tiếp tục chủ động, sáng tạo, linh hoạt, triển khai các giải pháp nhân văn và hiệu quả để đồng hành cùng tỉnh Khánh Hòa và các địa phương chịu thiệt hại nhanh chóng vượt qua khó khăn.

TPHCM đã hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa: - 50 tỷ đồng - Vận hành 4 bếp ăn dã chiến (cung cấp 24.000 suất ăn/ngày/2 bữa) - Phối hợp lực lượng vũ trang, doanh nghiệp vận chuyển hỗ trợ 10.000 áo phao, hơn 2.430 tấn hàng hóa nhu yếu phẩm thiết yếu và 10.000 túi thuốc gia đình. Đoàn viên, thanh niên chung tay vận chuyển hàng hóa để gửi về đồng bào miền Trung giữa mùa mưa lũ. Ảnh: VIỆT DŨNG - Tăng cường 30 - 50 bác sĩ tham gia cứu trợ, hỗ trợ khám, điều trị và kiểm soát dịch bệnh sau mưa lũ. - 11 xe lấy rác, 6 xe ép rác và 300 nhân lực thu gom, xử lý rác thải, bùn đất sau bão. - 150 tình nguyện viên Lực lượng Thanh niên xung phong, 200 tình nguyện viên Thành Đoàn, 300 tình nguyện viên vệ sinh môi trường tham gia hỗ trợ người dân tại các điểm trọng yếu. - 200 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát Cơ động, Công an TPHCM tham gia khắc phục hậu quả. - Huy động lực lượng hỗ trợ sửa chữa trường học bị hư hại, giúp sớm ổn định việc dạy và học.

THÁI PHƯƠNG - CẨM TUYẾT