Khánh Hòa: Hơn 30.600 hộ bị ngập, thiệt hại nặng nề

Đến nay, tỉnh Khánh Hòa ghi nhận có 15 người chết, trên 30.600 ngôi nhà bị ngập do đợt mưa lũ vừa qua.

Đèo Khánh Lê trên quốc lộ 27C qua tỉnh Khánh Hòa tiếp tục sụt lún nghiêm trọng

Tính đến 9 giờ ngày 23-11, tình hình mưa lũ tại tỉnh Khánh Hòa tiếp tục gây thiệt hại nặng nề.

Về người, toàn tỉnh ghi nhận 15 trường hợp thiệt mạng. Hiện vẫn còn 87 hộ dân với 364 nhân khẩu tại xã Diên Điền và Ninh Phước bị ngập sâu từ 40cm trở lên.

Mưa lũ đã gây ảnh hưởng nặng đến hạ tầng kỹ thuật. Hệ thống thủy lợi, đê điều bị hư hỏng nhiều vị trí, trong đó hồ Nước Ngọt bị gãy tường chắn sóng, một số tuyến đê và công trình nội đồng bị xói lở với tổng chiều dài gần 10km. Giao thông nhiều khu vực bị chia cắt, đặc biệt tại các tuyến quốc lộ 27C, 26B, 27B và nhiều tỉnh lộ, hương lộ.

Ngành giáo dục địa phương ghi nhận hàng loạt trường học bị ngập, thiết bị hư hỏng, sách vở học sinh bị cuốn trôi. Hệ thống điện, nước, thông tin liên lạc tại một số địa bàn trước đó bị gián đoạn, nay đã khôi phục cơ bản.

Cùng với đó, hơn 30.600 căn nhà của các hộ dân bị ngập sâu từ 1m đến 3m; hơn 13.300ha lúa và cây trồng bị hư hại; hơn 241 gia súc và hơn 24.000 gia cầm bị chết hoặc trôi sông; khoảng 157ha thủy sản bị ảnh hưởng.

Ước tính tổng thiệt hại ban đầu khoảng 5.000 tỷ đồng.

Nhiều khu vực ở tỉnh Khánh Hòa bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ

Tỉnh Khánh Hòa đã triển khai nhiều biện pháp khắc phục khẩn cấp. UBND tỉnh phân bổ 112 tỷ đồng cho các xã, phường để ứng cứu và phục hồi; cấp 2.000 tấn gạo hỗ trợ dân vùng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, sạt lở; điều phối hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân vùng ngập.

Lực lượng vũ trang huy động hơn 23.400 cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu hộ, vận chuyển nhu yếu phẩm và hỗ trợ vệ sinh môi trường.

Các lực lượng y tế tổ chức khám và cấp thuốc cho hàng ngàn người dân, phun khử khuẩn tại nhiều khu dân cư. Toàn bộ hệ thống giao thông, đê kè, cơ sở công cộng, trường học đang được kiểm tra, sửa chữa.

Trung ương và các địa phương đã hỗ trợ tổng cộng 270 tỷ đồng cho Khánh Hòa. TPHCM hỗ trợ thêm 50 tỷ đồng, 10.000 phần quà cùng nhiều hàng hóa cứu trợ. Tỉnh Khánh Hòa tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại và triển khai các biện pháp bảo đảm đời sống cho người dân sau lũ.

TIẾN THẮNG - HIẾU GIANG