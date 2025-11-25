Khánh Hòa: Vừa khắc phục hậu quả mưa lũ, vừa chủ động ứng phó bão số 15

Khánh Hòa vừa tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ lịch sử, vừa khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão số 15.

Ngày 25-11, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) đang tiến vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão số 15, hướng về khu vực miền Trung trong những ngày tới.

Giữa bối cảnh tỉnh đang tập trung khắc phục hậu quả đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các địa phương tiếp tục hỗ trợ người dân ổn định đời sống, khôi phục sản xuất, đồng thời chuẩn bị phương án sẵn sàng ứng phó thiên tai tiếp theo.

Tỉnh Khánh Hòa khẩn trương khắc phục hậu quả đợt mưa lũ lịch sử vừa qua

Các đơn vị phải theo dõi chặt chẽ diễn biến ATNĐ; kiểm đếm tàu thuyền, thông báo cho ngư dân vị trí và hướng di chuyển của ATNĐ để kịp thời phòng tránh; sẵn sàng lực lượng cứu hộ, cứu nạn.

Các công trình thủy lợi, thủy điện phải khẩn trương gia cố, theo dõi lưu lượng nước để điều tiết phù hợp, đảm bảo an toàn hồ đập. Văn phòng Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Khánh Hòa được giao phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kịch bản ứng phó theo từng cấp độ. Đài Khí tượng thủy văn tỉnh tiếp tục cung cấp thông tin dự báo kịp thời để phục vụ công tác chỉ đạo.

Du khách nước ngoài chung tay cùng người dân, cơ quan chức năng Khánh Hòa dọn dẹp bãi biển bị ảnh hưởng do mưa lũ

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa, lúc 1 giờ ngày 25-11, ATNĐ đang ở khu vực miền Trung Philippines, sức gió cấp 7, giật cấp 9. Dự báo đến 1 giờ ngày 26-11, ATNĐ đi vào Biển Đông, có khả năng mạnh lên bão cấp 8, giật cấp 10 và tiếp tục tăng cấp khi hướng về đất liền miền Trung.

NGUYỄN TIẾN - HIẾU GIANG