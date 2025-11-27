Bão số 15 tăng lên cấp 12, giật cấp 15

Bão số 15 đã mạnh lên cấp 12, di chuyển chậm và có xu hướng kéo dài trên biển. Sau cơn bão này có thể còn một cơn bão khác.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, sáng 27-11, vị trí tâm bão số 15 ở vào khoảng 13 độ Vĩ Bắc - 114,5 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 190km về phía Bắc. Bão đã tăng thêm cường độ từ cấp 10 lên cấp 12 (118-133 km/giờ), giật cấp 15 và di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/giờ.

Ảnh vệ tinh mây bão lúc 7 giờ 10 phút ngày 27-11 và dự báo quỹ đạo di chuyển theo mô hình của Hoa Kỳ. Ảnh: Z.E

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định, từ sáng 27-11 đến sáng 28-11, bão có xu hướng đổi hướng từ Tây Tây Bắc sang Tây Tây Nam và giảm tốc dần xuống còn khoảng 5-10km/giờ. Đến sáng 28-11, tâm bão nằm trên vùng biển phía Tây của khu vực giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 190km về phía Tây Bắc, cường độ duy trì ở cấp 12, giật cấp 15.

Từ sáng 28-11 đến sáng 29-11, bão tiếp tục đổi hướng sang Tây Tây Bắc, sau đó chuyển sang Tây Bắc với tốc độ khoảng 5km/giờ. Vị trí tâm bão vào sáng 29-11 ở trên vùng biển phía Tây của khu vực giữa Biển Đông, cường độ giảm còn cấp 11, giật cấp 14.

Từ sáng 29-11 đến sáng 30-11, bão chủ yếu di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ chậm 3-5km/giờ trên vùng biển phía Tây của khu vực giữa Biển Đông, cường độ tiếp tục suy yếu còn cấp 10, giật cấp 13.

Cơ quan khí tượng cho rằng, từ khoảng ngày 30-11 đến 1-12, bão di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc, sau đó đổi hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 3-5km/giờ và tiếp tục có xu hướng suy yếu dần.

Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, cơn bão số 15 có đặc điểm là di chuyển rất chậm nên tồn tại lâu trên biển. Ông nhận định, sang những ngày đầu tháng 12, bão số 15 vẫn có khả năng chưa kết thúc.

Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cũng thông tin, theo các dữ liệu của cơ quan khí tượng, mùa bão năm 2025 chưa kết thúc. Trong tháng 12 còn ít nhất 1 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông sau cơn bão số 15. Do đang là cuối mùa bão nên các cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới xuất hiện vào những tháng này có xu hướng và xác suất cao đổ bộ hoặc tác động đến khu vực Nam Trung bộ và Nam bộ.

PHÚC VĂN