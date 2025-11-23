Khánh Hòa: Hơn 100 du khách nước ngoài hiến máu cứu người dân vùng lũ

Hàng loạt du khách nước ngoài đang du lịch ở Nha Trang - Khánh Hòa đã cùng tham gia hiến máu để phục vụ công tác cứu chữa bệnh nhân vùng mưa lũ và các trường hợp khẩn cấp.

Ngày 23-11, tại Trung tâm Huyết học - Truyền máu tỉnh Khánh Hòa, hưởng ứng lời kêu gọi của chính quyền địa phương, hơn 100 du khách nước ngoài đang du lịch tại địa phương và nhiều người dân đã đến hiến máu để phục vụ công tác cứu chữa các bệnh nhân trong đợt mưa lũ.

Du khách nước ngoài vui vẻ cho đi những giọt máu để phục vụ cứu người

Ông Nguyễn Duy Long, Phụ trách Trung tâm Huyết học - Truyền máu Khánh Hòa (thuộc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa) cho biết, mưa lũ kéo dài đã khiến nhiều địa bàn bị chia cắt nên việc vận động hiến máu tình nguyện gặp khó khăn. Kho máu dự trữ của tỉnh đang giảm mạnh, thiếu nguồn bổ sung, gây khó khăn trong việc đáp ứng các tình huống cấp cứu và điều trị bệnh nhân. Do đó, Trung tâm Huyết học - Truyền máu tỉnh Khánh Hòa kêu gọi hiến máu tình nguyện khẩn cấp.

Du khách nước ngoài chờ đến lượt để được hiến máu

Theo ghi nhận, đến trưa 23-11, tại địa điểm trên, rất đông người dân và cả du khách nước ngoài đã đến để hiến máu. Ngoài ra, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Trung tâm Huyết học - Truyền máu Khánh Hòa và BVĐK Ninh Thuận tổ chức tiếp nhận hiến máu theo khu vực, phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo an toàn.

Hình ảnh những du khách ngoại quốc hiến máu gây xúc động

Nhiều người dân tỉnh Khánh Hòa tham gia hiến máu

Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Trung tâm Huyết học - Truyền máu tỉnh đảm bảo đầy đủ vật tư, hóa chất, thực hiện xét nghiệm sàng lọc và bảo quản máu theo quy định. Đơn vị phải bố trí nhân lực túc trực tiếp nhận máu và ưu tiên cung ứng cho các cơ sở đang thiếu phục vụ cấp cứu, điều trị. Đồng thời, chủ động điều tiết nguồn máu giữa các bệnh viện, đặc biệt tại khu vực bị ảnh hưởng do mưa lũ và giao thông chia cắt, nhằm đảm bảo cung cấp kịp thời cho người bệnh.

TIẾN THẮNG - HIẾU GIANG