Hàng trăm người tham gia hiến máu tình nguyện ở Hà Tĩnh

Sáng 15-11, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Hà Tĩnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với cụm liên xã Đức Thọ, Đức Đồng, Đức Quang, Đức Thịnh, Đức Minh tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2025.

Với tinh thần "Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại", ngày hội có sự tham gia của hơn 300 tình nguyện viên là cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên, hội viên, giáo viên, lực lượng vũ trang và người dân tại 5 xã.

Các tình nguyện viên tham gia hiến máu

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần nhân ái, nghĩa cử cao đẹp, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong cộng đồng. Qua đó, góp phần lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng sâu rộng trên địa bàn.

Kết thúc ngày hội, ban tổ chức đã thu về hơn 260 đơn vị máu an toàn. Dự kiến số máu này sẽ phân bổ cho các đơn vị y tế trên toàn tỉnh, góp phần chung tay khắc phục tình trạng khan hiếm nguồn máu, kịp thời cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

DƯƠNG QUANG