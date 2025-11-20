Hơn 250 người dân xã Long Điền (TPHCM) hiến máu tiếp sức ngành y tế

Ngày 20-11, tại xã Long Điền (TPHCM), Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện xã phối hợp Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2025, thu hút hơn 250 người tham gia.

Chương trình thu hút hơn 250 cán bộ, công chức và người dân địa phương tham gia

Từng nhóm cán bộ, đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang và người dân tại địa phương đã có mặt để tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện. Không quản thời tiết oi nóng, nhiều người xếp hàng chờ đến lượt mình.

Với thông điệp “Hiến máu cứu người - nghĩa cử cao đẹp”, nhiều tình nguyện viên bày tỏ niềm vui và sự tự hào khi được góp những giọt máu quý giá cho công tác cứu chữa bệnh nhân.

“Hiến máu là chuyện nhỏ thôi, nhưng có khi giọt máu của mình có thể cứu được một người xa lạ nào đó, giúp họ níu được sự sống”, chị Nguyễn Thị Thu, một người dân tham gia hiến máu lần thứ 4 chia sẻ.

Cán bộ, chiến sĩ công an tại địa phương cũng tham gia hiến máu

Tính đến chiều 20-10, Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiếp nhận 193 đơn vị máu đạt chuẩn, góp phần bổ sung nguồn máu dự trữ phục vụ cấp cứu và điều trị. Lượng máu này sẽ được đưa vào kho dự trữ phục vụ cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân trong những ngày cao điểm cuối năm.

>>> Một số hình ảnh tại buổi hiến máu

NHƯ ANH