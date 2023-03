Khen thưởng 3 đơn vị phá vụ cướp ngân hàng ở quận 8

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 8 Đỗ Hữu Trí và Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận 8 Nguyễn Thanh Sang ghi nhận và biểu dương các chiến sĩ của các đơn vị: Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận 8; Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM và Cục Cảnh sát Hình sự (C02), Bộ Công an vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra, khám phá nhanh vụ án cướp ngân hàng xảy ra ở phường 7 vào chiều ngày 3-3.

Qua đó, khẳng định tinh thần, trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ công an nhân nói chung và lực lượng Công an quận 8; Phòng PC02, Công an TPHCM; Cục C02, Bộ Công an trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, tạo dư luận tốt, nâng cao uy tín của người chiến sĩ trong lòng dân, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP.

Trước đó, chiều 3-3, Trương Minh Thiện (sinh năm 1989, ngụ quận 1, trú quận 8) và Trương Vĩnh Xương (sinh năm 1989, ngụ quận 5) cùng 1 người khác do thiếu tiền tiêu xài nên thủ súng đi tới chi nhánh một ngân hàng ở đường Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, TPHCM thì dừng lại.

Một người ở ngoài trông xe để 2 đồng phạm đi vào vào ngân hàng rút súng uy hiếp các nhân viên yêu cầu đưa tiền. Tuy nhiên, chưa lấy được tiền, cả 2 lo sợ bị bắt nên rời đi. Sau đó, cả 3 chia nhau ra lẩn trốn nhằm tránh bị công an truy bắt.

Qua truy xét, khoảng 2 giờ ngày 4-3, trinh sát bắt giữ được Thiện và Xương. Riêng nghi can còn lại nhanh chân tẩu thoát và công an đang khẩn trương truy bắt. Quá trình điều tra, công an thu giữ khẩu súng của nhóm này và đang giám định.