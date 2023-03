Lời khai 2 nghi phạm dùng súng cướp ngân hàng ở quận 8

Do thiếu tiền tiêu xài, Thiện và Xương cùng 1 người khác rủ nhau đi cướp ngân hàng ở quận 8 (TPHCM).

Chiều 5-3, nguồn tin của PV Báo SGGP cho hay, Công an quận 8 phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM và các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, đang lấy lời khai với Trương Minh Thiện (sinh năm 1989, ngụ quận 1, trú quận 8) và Trương Vĩnh Xương (sinh năm 1989, ngụ quận 5) để điều tra về hành vi dùng súng cướp ngân hàng.

Bước đầu, Thiện và Xương thừa nhận hành vi phạm tội. Do thiếu tiền tiêu xài nên cả 2 cùng một đối tượng rủ nhau đi cướp ngân hàng.

Nhóm bàn với nhau rồi chuẩn bị súng, áo khoác, khẩu trang… và rảo quanh nhiều ngân hàng trên địa bàn TPHCM để tìm địa điểm gây án.

Cuối cùng, nhóm chọn một chi nhánh ngân hàng ở đường Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8 để ra tay.

Chiều 3-3, Thiện, Xương và đồng phạm đi trên 2 xe máy tới gần chi nhánh ngân hàng trên rồi dừng lại. Sau đó, 2 thành viên trong nhóm đi trong vào ngân hàng, rút súng uy hiếp các nhân viên cướp tiền. Ít phút sau, cả 2 bỏ chạy ra ngoài rồi lên xe đồng bọn tẩu thoát.

Nhận tin, Công an quận 8 cùng Phòng PC02, Công an TPHCM và các Cục nghiệp vụ Bộ Công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra truy xét.

Khoảng 2 giờ ngày 4-3, trinh sát đã bắt giữ được Thiện và Xương. Riêng nghi can còn lại nhanh chân tẩu thoát và công an đang khẩn trương truy bắt. Quá trình điều tra, công an thu giữ khẩu súng của nhóm này và đang giám định.