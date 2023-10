Khen thưởng đột xuất các đơn vị bắt “nóng” đối tượng bắt cóc bé gái sau 6 giờ gây án

Đến dự có quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh cùng các đơn vị liên quan.

Theo đó, vào khoảng 15 giờ ngày 2-10, Sơn đến một trường mầm non ở khu dân cư Kiến Phát, phường 6, TP Tân An bắt cóc bé gái (3 tuổi, ngụ phường 2, TP Tân An, tỉnh Long An). Sau đó, đối tượng chở bé gái bằng ô tô về hướng TPHCM, đồng thời dùng điện thoại nhắn tin cho cha mẹ cháu bé, yêu cầu tiền chuộc 2 tỷ đồng.

Sau đó, Công an tỉnh Long An phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Công an TPHCM và Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ Sơn khi đối tượng này đang điều khiển xe ô tô lưu thông trên Quốc lộ 20 qua địa bàn huyện Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) và giải cứu an toàn tuyệt đối cho cháu bé.

Phát biểu tại buổi lễ, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức cho biết, đây là vụ án nghiêm trọng, đối tượng manh động, liều lĩnh, ban lãnh đạo công an tỉnh đã chỉ đạo, triển khai lực lượng điều tra, giải cứu cháu bé với yêu cầu và mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Chỉ trong 6 giờ kể từ khi nhận được đề nghị hỗ trợ của Công an tỉnh Long An, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai đã huy động lực lượng, tổ chức điều tra, phát hiện, bắt giữ được đối tượng gây án.

Dịp này, Công an tỉnh Đồng Nai trao thưởng đột xuất cho Công an huyện Tân Phú, Phòng PC02, Công an tỉnh Đồng Nai và Phòng 6 - Cục C02, Bộ Công an trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội.