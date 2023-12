Khi những cái tên mới đã thành biểu tượng

Năm 2011, sau cuộc bầu chọn Vịnh Hạ Long trở thành kỳ quan thiên nhiên thế giới mới, người ta mới bàn nhau rằng, bao năm qua, hình như du lịch Việt Nam chỉ có những điểm đến có sẵn, chứ chưa từng ghi dấu ấn bởi bất kỳ một công trình du lịch đương đại nào. Những công trình gần hơn cả, nếu không phải từ thời nhà Nguyễn hay những kiến trúc Pháp thuộc, thì cũng là những dấu ấn gắn với chiến tranh. Đó dường như là một điểm yếu của du lịch Việt Nam. Thế nhưng, sau hơn 10 năm, mọi thứ đều đã khác.

Đường cáp nối ra thế giới

Ngày 25-10, tờ New York Times (Mỹ) đã đăng tải một bài viết ca ngợi du lịch Phú Quốc. Trong đó, trải nghiệm ấn tượng nhất của tác giả Patrick Scott là ngồi cáp treo từ Thị trấn Hoàng Hôn (Sunset Town) ra Hòn Thơm. Patrick trầm trồ với màu nước biển trong vắt, trong khung cảnh rực rỡ của những chiếc thuyền đánh cá màu sắc. Anh mô tả khu vực nhà ga cáp treo là phiên bản “đầy đủ” của Đấu trường La Mã tại Rome, và toàn bộ Thị trấn Hoàng Hôn là phiên bản công phu của một thành phố Địa Trung Hải ở Italy.

Patrick Scott cho rằng, KDL Sun World Hon Thom và Sunset Town là một trong những công trình nhân tạo đáng kinh ngạc nhất của Việt Nam. Cùng suy nghĩ với Patrick, phóng viên Baek Seung-ryeol của Yonhap (Hàn Quốc), đã chia sẻ: “Tại đây, các địa danh nổi tiếng thế giới như tàn tích Pompeii, đấu trường La Mã… được tái hiện”.

Cảnh biển nhìn từ cáp treo Hòn Thơm khiến mọi du khách đều phải trầm trồ với màu nước trong vắt, hòa với sắc màu rực rỡ của những chiếc thuyền đánh cá

Vào thời điểm khai trương năm 2018, cáp treo Hòn Thơm đã xác lập kỷ lục cáp treo ba dây dài nhất thế giới, khiến cả thế giới trầm trồ. Quãng đường 4 hải lý đi cano đã chỉ còn 15 phút ngồi cáp treo. Đi cáp treo ra Hòn Thơm đã trở thành một hoạt động được nhấn mạnh ở nhiều diễn đàn du lịch, nhiều cẩm nang du lịch của các đơn vị uy tín quốc tế.

Đây cũng là hạng mục đầu tiên quần thể vui chơi giải trí biển Sun World Hon Thom của tập đoàn Sun Group tại nam đảo, và là "cây cầu" dẫn tới Hòn Thơm - nơi đang được định hướng trở thành một "hòn đảo thiên đường", điểm đến của giới nhà giàu toàn cầu, sánh ngang các hòn đảo nổi tiếng thế giới Bora Bora, Monaco hay Maldives.

Phú Quốc, cùng với sự ra đời của hệ thống cáp treo Hòn Thơm, tổ hợp giải trí Sun World Hon Thom, liên tục được nhắc đến như một điểm đến mới hấp dẫn. Từ những tờ báo hàng đầu của Mỹ như New York Times, Condé Nast Traveller, Travel+Leisure…; những website tư vấn du lịch hàng đầu thế giới như Lonely Planet, Travel Lemming, Travel Off Path, Bored Panda… và gần đây nhất là những tờ báo uy tín của Hàn Quốc như thông tấn Yonhap hay AsiaA, tất cả đều dành cho Đảo Ngọc một sự ưu ái đặc biệt và sự trầm trồ không che giấu.

Theo trang Travel2Next, đi cáp treo Hòn Thơm mang đến những khung cảnh đẹp bậc nhất. Tờ AsiaA của Hàn Quốc cũng dành nhiều mỹ từ để mô tả về trải nghiệm này: "15 phút di chuyển bằng cáp treo, bạn sẽ được ngắm trọn toàn cảnh biển xanh như ngọc của nam đảo Phú Quốc từ trên cao, đắm mình trong bầu trời trong lành và ngắm những hòn đảo".

PGS. TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng: "Là một đô thị biển đảo, chỉ sau một thời gian ngắn, Phú Quốc đã kịp hội tụ được nhiều công trình du lịch top đầu thế giới. Những công trình này có thể làm sững sờ bất cứ ai đến thăm vì tính độc đáo và đẳng cấp phát triển. Với những công trình đó, người Việt Nam có thể tự hào về đất nước mình".

Những công trình để đời

Cùng thời điểm với cáp treo Hòn Thơm, cây Cầu Vàng được khánh thành ở Sun World Ba Na Hills (Đà Nẵng) tháng 6-2018. Tháng 7-2018, bức ảnh cây cầu trong ánh nắng vừa được đăng tải trên Instagram của Street Art Globe đã lập tức được viral mạnh mẽ. Chỉ trong vài ngày, bức ảnh đã nhận gần 1 triệu lượt tương tác.

Tiếp sau đó, cây cầu trở nên nổi tiếng và “đổ bộ” các trang du lịch của nhiều kênh thông tấn lớn như CNN, BBC hay The New York Times, Time, FoxNews, The Guardian… The New York Times mô tả: “Từ trên các vách đá, xuất hiện một đôi bàn tay khổng lồ nâng đỡ một sợi chỉ vàng, như thể chính ngọn núi đã mọc ra đôi bàn tay vậy”. Tờ Huffington Post của Mỹ không ngại ngần khẳng định đây là “Cây cầu thú vị nhất từng thấy”, trong khi The Guardian cũng khẳng định Cầu Vàng là “một trong những cây cầu đi bộ ngoạn mục nhất thế giới”. Còn trang tin Independent thì mô tả Cầu Vàng là “một trong 10 cây cầu độc lạ “không thể tin nổi” trên thế giới”...

Cầu Vàng trở thành một biểu tượng của du lịch Đà Nẵng trong con mắt bạn bè quốc tế

Chỉ trong 3 tháng sau khi xuất hiện Cầu Vàng, Đà Nẵng đã có thêm 4 đường bay quốc tế mới. Số chuyến bay quốc tế đến Đà Nẵng năm 2018 và 2019 tăng vọt. Nhờ hiệu ứng Cầu Vàng, tại thời điểm năm 2018-2019, cứ 3 du khách quốc tế đăng ký tour thì sẽ có 2 khách yêu cầu check-in Cầu Vàng của Bà Nà Hills. Lượng khách quốc tế đến với Đà Nẵng năm 2019 cũng tăng 22,5% so với cùng kỳ 2018, đạt tới hơn 3,522 triệu lượt. Cho đến hiện tại, cây cầu mới chưa đầy 10 năm tuổi nhưng đã xác lập vị trí biểu tượng cho cả Sun World Ba Na Hills nói riêng cũng như thành điểm nhấn quan trọng với du lịch Đà Nẵng nói chung.

Một công trình cũng gây dấu ấn mạnh mẽ là KDL Sun World Fansipan Legend, với điểm nhấn là đường tàu hỏa và cáp treo lên đỉnh Fansipan (Sa Pa, Lào Cai). Hơn cả một đường leo núi, trải nghiệm đi tàu hỏa qua thung lũng Mường Hoa rực rỡ, trải nghiệm với những vũ điệu trong mây trên đỉnh Sun World Fansipan Legend thực sự là sự đắm mình trong những huyền thoại ở nơi gặp gỡ đất trời.

Du lịch Sa Pa dậm chân tại chỗ nhiều năm, dường như đã có cú chạy đà từ Sun World Fansipan Legend và liên tục tạo nên những dấu ấn mới. Ngay sau khi cáp treo Fansipan - công trình đạt hai kỷ lục thế giới ra mắt năm 2016, hàng triệu lượt khách đã tới Sa Pa. Doanh thu du lịch của tỉnh Lào Cai đạt mức 19.200 tỷ đồng năm 2019, gấp 4 lần năm 2016, thời điểm cáp treo Fansipan mới ra đời.

Trở lại câu chuyện Hòn Thơm, không phải bây giờ Phú Quốc mới được biết đến như một hòn đảo đẹp. Năm 2014, Tạp chí Du lịch của National Geographic (Hiệp hội Địa lý quốc gia Hoa Kỳ) đã công bố danh sách “Những chuyến đi mùa đông tốt nhất năm 2014″ (Best winter trips 2014) và Phú Quốc đứng thứ 3. Tuy nhiên, phải đến khi hàng loạt công trình mới xuất hiện ở Phú Quốc, cùng sự đầu tư của những hạ tầng sang trọng, Phú Quốc mới thực sự được biết đến và trở thành điểm dừng chân nghỉ ngơi của nhiều du khách quốc tế, vươn mình bứt phá để xứng với danh xưng “Đảo Ngọc”.

Từ một hòn đảo hoang sơ, sản phẩm du lịch ngoài bãi biển chỉ có các di tích nhà tù từ thời chiến tranh, các xưởng sản xuất nước mắm truyền thống, khó giữ chân du khách quá 2 ngày, Phú Quốc đã có trong tay một hệ thống sản phẩm đa dạng, độc đáo, khai thác từ văn hóa bản địa đến những trải nghiệm văn hóa quốc tế.

Chuỗi resort sang trọng như JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay; Premier Village Phu Quoc; New World Phu Quoc; La Festa Phu Quoc, Curio Collection by Hilton... hay sắp tới là sự xuất hiện của 2 thương hiệu nghỉ dưỡng cao cấp là Ritz Carlton Reserve và The Luxury Collection; các khu vui chơi như Sun World Hon Thom, công viên nước Aquatopia hay mới đây là công trình Cầu Hôn tại Sunset Town…đều là những sản phẩm nổi bật và thu hút du khách mạnh mẽ.

Ông Graham Cooke, Chủ tịch kiêm nhà sáng lập World Travel Awards (WTA) cho rằng Sunset Town xứng đáng tranh hạng trong giải đấu "Premier League" của những công trình mang tính biểu tượng trên phạm vi toàn thế giới: "Tôi nghĩ nơi đây sẽ trở thành điểm nhất định phải đến một lần trong đời của mọi du khách quốc tế". Với riêng công trình mới nhất tại Thị trấn Hoàng Hôn, Cầu Hôn (Kiss Bridge), vị chủ tịch không ngần ngại so sánh với những cây cầu nổi tiếng trên thế giới như Golden Gate Bridge ở San Francisco (Mỹ), Tower Bridge ở London (Anh).

Cầu Hôn hứa hẹn là “bom tấn” tiếp theo thu hút du khách đến với Đảo Ngọc

Giờ đây, không khó để có thể điểm danh những điểm đến du lịch mới hấp dẫn, hiện đại, lộng lẫy không thua kém bất cứ nơi đâu trên thế giới tại Việt Nam. Những giải thưởng uy tín được trao cho các điểm đến này là một minh chứng. Cầu Vàng đã vào danh sách 100 điểm đến tuyệt vời nhất thế giới chỉ 2 tháng sau khi ra mắt, và tới nay, vẫn giữ vững vị trí biểu tượng cho du lịch Đà Nẵng. Khu nghỉ dưỡng InterContinental Danang Sun Peninsula (Đà Nẵng) nhận giải thưởng “Best of the Best” về thành tựu kiến trúc do Virtuoso Hotels & Resorts và tạp chí Virtuoso Life bình chọn vào năm 2015, cho thấy sự độc đáo và thiết kế tuyệt tác của “phù thủy resort” Bill Bensley



Năm 2023, KDL Sun World Fansipan Legend được vinh danh Quần thể Văn hóa Tâm linh tiêu biểu châu Á-Thái Bình Dương. Và cũng trong năm nay, Tạp chí du lịch Travel+Leisure tiếp tục xếp Phú Quốc đứng thứ 3/23 điểm đến tốt nhất thế giới.

Rõ ràng, không chỉ thiên nhiên sẵn có mới làm nên những điểm đến tuyệt vời. Những công trình được đầu tư với tính thẩm mỹ, nghệ thuật cao, mang đến những trải nghiệm đa dạng cho du khách cũng đã và đang làm nên sức hút cho mỗi điểm đến. Sự cộng hưởng này mới thực sự thúc đẩy du lịch phát triển theo hướng bền vững.

