Y tế - Sức khỏe

Kịp thời cấp cứu ngư dân bị bệnh trên biển

SGGPO

Ngày 6-8, Liên doanh Vietsovpetro cho biết, đội ngũ y tế của đơn vị phối hợp với các lực lượng chức năng kịp thời cấp cứu một ngư dân gặp sự cố sức khỏe khi đang khai thác hải sản trên biển.

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 5-8, Giàn RP-3 của Vietsovpetro nhận được thông tin từ lực lượng Hải quân về trường hợp một ngư dân trên tàu cá BTh-99765-TS bị đau bụng cấp, cần được hỗ trợ y tế khẩn cấp. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng trực trên giàn đã triển khai quy trình ứng cứu, đưa bệnh nhân từ tàu cá lên giàn để thăm khám và sơ cứu.

Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân đau bụng cấp, nghi do bệnh lý đường tiết niệu và nhanh chóng phối hợp đưa vào bờ bằng chuyến trực thăng đổi ca để tiếp tục điều trị.

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Đưa ngư dân bị nạn từ dưới tàu cá lên giàn khoan. Ảnh: VSP

Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, bệnh nhân được chuyển đến Trung tâm Y tế Vietsovpetro. Kết quả thăm khám, siêu âm xác định bệnh nhân bị sỏi niệu quản phải, thận phải ứ nước độ I và hiện tiếp tục được theo dõi, điều trị theo chỉ định chuyên môn.

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Từ khóa

Vietsovpetro Ngư dân Dầu khí bị nạn trên biển

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