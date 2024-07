Khoản đầu tư đáng giá phát triển năng - trí - dũng toàn diện cho con trẻ tại nơi đáng sống bậc nhất phía Nam

Nổi bật với tiện ích xanh đa dạng, cộng đồng văn minh và hệ thống giáo dục đẳng cấp quốc tế, The Beverly (Vinhomes Grand Park, TP. Thủ Đức) đang tạo nên sức hút mạnh mẽ với những gia đình muốn tìm kiếm một môi trường phát triển toàn diện cho con trẻ.

Nơi xây dựng thế hệ cư dân nhí hoàn hảo

Được phát triển với phong cách chuẩn Mỹ, The Beverly không chỉ tái hiện lại một Beverly Hills sang trọng và đẳng cấp, mà còn hội tụ hàng loạt tiện ích đặc quyền được xây dựng tại nội khu để mở ra không gian sống độc bản dành riêng cho mọi thế hệ cư dân. Đặc biệt là đối với những cư dân nhí, các yếu tố thể chất, tinh thần và trí tuệ đều sẽ được thúc đẩy phát triển thông qua hệ thống tiện ích và những lợi thế đặc quyền của “ngôi sao” mới tại Vinhomes Grand Park.

Ngay trong nội khu, cư dân nhí có thể vui chơi kết hợp rèn luyện sức khỏe thông qua hệ thống vui chơi đa dạng, từ sân chơi trẻ em Hollywood, sân chơi nước trẻ em Disney, hồ bơi trẻ em, bể vầy phun nước, vườn xích đu trong nội khu… cho đến các khu vực Kid Corner với trang thiết bị cao cấp ngay bên trong tòa nhà. Bên cạnh đó, The Beverly còn được kiến tạo với hàng loạt tiện ích cảnh quan xanh mát với hàng loạt các khu vận động liên hoàn dành cho mọi lứa tuổi, mang tới cho những cư dân nhí tuổi thơ với nhiều trải nghiệm sôi động và kỳ thú.

Cư dân nhí sẽ có những trải nghiệm vui chơi lý thú nhờ các tiện ích đặc quyền

Ngoài những tiện ích sống đẳng cấp 5 sao dành riêng cho trẻ nhỏ, theo chị Thu Mai – một cư dân tương lai của The Beverly, giá trị của phân khu này còn đến từ cộng đồng đa văn hóa văn minh, đẳng cấp sẽ được tạo dựng tại đây.

“Phân khu này đang thu hút được một lượng lớn cộng đồng quốc tế. Nhờ đó mà đây sẽ là nơi đặt nền móng cho một thế hệ cư dân toàn cầu mới, với đa dạng văn hóa và trải nghiệm. Kết hợp với các sự kiện giao lưu quốc tế được tổ chức tại Vinhomes Grand Park, cũng như hoạt động cộng đồng đa dạng mà tôi từng được trải nghiệm, các con sẽ có một không gian giao tiếp và phát triển tốt hơn”, chị Mai chia sẻ.

Tiềm năng phát triển cho cư dân nhí còn nhờ vào vị trí “vàng” của The Beverly, khi phân khu này được hưởng trọn vẹn tầm view toàn cảnh của Công viên trung tâm 36ha, công viên vui chơi giải trí VinWonders. Kết hợp với TTTM Vincom Mega Mall Grand Park phát triển theo mô hình “Park – in – mall” độc đáo và quảng trường Golden Eagle kế cận, The Beverly mang tới cho thế hệ cư dân nhí một thế giới tuổi thơ ngập tràn hạnh phúc với những phút giây gắn kết, sum vầy vô giá cùng gia đình.

Quảng trường Golden Eagle mới ra mắt đã nhanh chóng trở thành điểm vui chơi giải trí của các gia đình, bạn nhỏ

Khoản đầu tư đáng giá cho cư dân nhí

Lựa chọn an cư tại The Beverly, ngoài những tiện ích đẳng cấp 5 sao giúp làm giàu trải nghiệm và rèn luyện sức khỏe thể chất, tinh thần cho trẻ, các gia đình còn mong muốn thế hệ tương lai được thụ hưởng hệ thống giáo dục toàn diện đẳng cấp quốc tế tại đây.

Chỉ với vài bước chân, cư dân nhí The Beverly sẽ dễ dàng tiếp cận hệ thống trường học của Vinschool nằm ngay kế cận. Với hệ thống giáo dục chuẩn quốc tế, đây sẽ là nơi giúp các chủ nhân yên tâm gửi gắm con em để khai mở tiềm năng – trí tuệ và sự tự tin. Đáng chú ý, Vinschool chỉ là một phần trong hệ thống 24 trường học được quy hoạch cho Vinhomes Grand Park.

Dự kiến trong thời gian tới, Vinhomes Grand Park sẽ tiếp tục chào đón sự xuất hiện của hệ thống giáo dục quốc tế gồm trường Brighton College - Top 1% những ngôi trường học thuật xuất sắc tại Anh quốc với 200 năm lịch sử cùng những giải thưởng danh giá và Trường Quốc tế Hàn Quốc KGS - trường quốc tế tư nhân đầu tiên được chính phủ Việt Nam cấp phép chính thức từ mẫu giáo đến tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Cư dân The Beverly sẽ sở hữu một hệ thống giáo dục đa dạng đẳng cấp quốc tế ngay cạnh nhà

Đặc biệt, sở hữu căn hộ The Beverly thời điểm này còn là khoản đầu tư đáng giá cho tương lai của con trẻ, bởi chủ đầu tư vừa tung ưu đãi quà tặng giới hạn cho những khách hàng đầu tiên là các gói học bổng Vinschool cao nhất lên tới hơn 300 triệu đồng, áp dụng từ 27-6 đến 31-7-2024 (không áp dụng với hệ Cambridge) cho các khách hàng đầu tiên. Mỗi suất học bổng tương ứng với việc miễn 100% học phí cho 1 năm học/1 học sinh theo hệ nâng cao (đối với mầm non) và theo hệ chuẩn (đổi với cấp 1,2,3).

“Phải nói là chúng tôi cực kỳ bất ngờ, ban đầu mục đích mua nhà ở The Beverly cũng là để chọn môi trường sống và phát triển thuận lợi cho các con. Nay lại có thêm quà tặng gói học bổng Vinschool ngay cạnh nhà, vừa giải quyết được vấn đề tìm trường cho con, vừa yên tâm với chất lượng giáo dục mà con sẽ được thụ hưởng”, chị Thu Mai bộc bạch.

Cuối tuần này, chị Mai cũng dự định sẽ rủ thêm một số gia đình bạn bè, anh em cùng tham gia sự kiện khai trương nhà mẫu The Beverly kết hợp với tour tham quan toàn bộ dự án, trong đó có tiện ích mới toanh sắp sửa ra mắt là sân tập golf 2 tầng, 36 slots đẳng cấp ngay trong lòng đại đô thị.

Bên cạnh đó, khách hàng như chị Mai còn được ưu đãi lên tới 1,1 tỷ đồng khi thanh toán sớm tương đương 11% giá trị căn hộ và tiếp tục được chiết khấu thêm 11%/năm tính trên thời gian và số tiền thanh toán sớm so với tiến độ tiêu chuẩn. Đặc biệt, nếu cư dân chuyển về ở sớm trước ngày 31-1-2025 còn được nhận ưu đãi thêm lên tới 850 triệu đồng, tương đương 8,5% giá trị căn hộ.

Song song, khách hàng được hưởng những chính sách bán hàng ngập tràn ưu đãi đang được Vinhomes triển khai như mua trả góp nhà trong thời hạn tới 15 năm và được đảm bảo lãi suất từ 6,5-8,5%/năm; Vay ngân hàng lãi suất 0% lên tới 24 tháng; ưu đãi lên tới 1,69% theo chính sách tri ân khách hàng Vinhomes Elite Club…

Với những giá trị vượt trội và chính sách độc nhất, The Beverly nói riêng và Vinhomes Grand Park nói chung vẫn đang tiếp tục duy trì vai trò là điểm hội tụ của dòng chảy chuyển cư đến với khu vực phía Đông - nơi chủ nhân tương lai dễ dàng tiếp cận các khu vực trung tâm, kinh tế quan trọng tại TPHCM và các tỉnh lân cận, đồng thời yên tâm xây dựng tương lai cho con nhỏ, hướng tới một thế hệ cư dân mới với năng – trí – dũng được phát triển một cách toàn diện hơn.