Vietcap trao tặng 6.000 cây tại rừng phòng hộ Dầu Tiếng

Nằm trong khuôn khổ dự án vì cộng đồng Go Green Go Up được triển khai từ 12-5 đến 12-6, dự án đã thành công đạt mục tiêu quyên góp được 5.000 cây. Trước sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng nhà đầu tư, Vietcap tiếp tục đóng góp thêm 1.000 cây, nâng tổng số cây trồng lên 6.000 cây.

Là một sáng kiến cộng đồng của Vietcap, dự án Go Green Go Up hướng đến mục tiêu gắn kết tự do tài chính và trách nhiệm xã hội qua từng giao dịch, góp phần tạo nên giá trị kinh tế bền vững. Dự án khuyến khích nhà đầu tư cá nhân đóng góp cây xanh thông qua nền tảng Vietcap Trading hoặc ứng dụng Vietcap bằng thao tác “Trồng cây và Xác nhận huy hiệu”. Mỗi giao dịch hợp lệ nhà đầu tư đã đóng góp tối đa 11 cây xanh cho Rừng phòng hộ Dầu Tiếng (Tây Ninh), một trong những khu vực quan trọng trong việc điều tiết khí hậu, bảo vệ nguồn nước và chống xói mòn đất.

Được biết, trong giai đoạn triển khai, Go Green Go Up đã nhận được hưởng ứng sôi nổi từ cộng đồng, đặc biệt là những nhà đầu tư mới.

MỸ ANH