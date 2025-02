Khởi công hàng loạt dự án đường bộ cao tốc mới trong năm 2025

Tuyến cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi đang chuẩn bị về đích dịp 30-4

Về đầu tư hạ tầng đường bộ, Bộ GTVT đặt mục tiêu nối thông toàn tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông và đường Hồ Chí Minh; hoàn thành mục tiêu đưa vào khai thác 3.000km đường bộ cao tốc. Cùng đó, hàng loạt dự án đường bộ cao tốc mới sẽ được khởi công trong năm 2025 như: TPHCM - Chơn Thành, Cam Lộ - La Sơn, La Sơn - Túy Loan; Chợ Mới - Bắc Kạn, Mỹ An - Cao Lãnh giai đoạn 1.

Đồng thời, hệ thống giám sát điều hành giao thông, trạm dừng nghỉ trên các tuyến cao tốc sẽ được đẩy nhanh tiến độ triển khai để đảm bảo khai thác đồng bộ, hiệu quả, hoàn thành trong quý 2-2025.

Đối với đường sắt, Bộ GTVT sẽ tập trung triển khai lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, xây dựng nghị quyết của Chính phủ triển khai nghị quyết của Quốc hội và các nghị định hướng dẫn các cơ chế đặc thù đã được Quốc hội thông qua.

Bộ GTVT cũng sẽ đẩy nhanh tiến độ triển khai quy hoạch chi tiết 2 tuyến Hà Nội - Đồng Đăng; Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái; nghiên cứu các tuyến đường sắt: TP HCM - Cần Thơ, Biên Hòa - Vũng Tàu, Long Thành - Thủ Thiêm, vành đai phía Đông Hà Nội; hoàn thiện các thủ tục để khởi công dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; dự án Hà Nội - Yên Viên - Phả Lại - Cái Lân.

Đối với lĩnh vực hàng không, Bộ GTVT phấn đấu hoàn thành, đưa vào sử dụng nhà ga hành khách T3 - Tân Sơn Nhất trước ngày 30-4-2025; triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 đáp ứng tiến độ yêu cầu.

Về vận tải, Bộ GTVT xác định đảm bảo hoạt động vận tải thông suốt, an toàn, thuận lợi. Khối lượng hàng hóa tăng khoảng 9%, hành khách tăng khoảng 8% so với năm 2024. Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển tăng khoảng 4% so với năm 2024.

Cũng tại kế hoạch thi đua mới được ban hành, Bộ GTVT xác định triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động vận tải, giảm chi phí logistics; tiếp tục cơ cấu thị trường vận tải theo hướng giảm thị phần vận tải đường bộ, tăng thị phần vận tải đường thủy, hàng hải, đường sắt, hàng không.

Bộ GTVT cũng sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề xuất chính sách khuyến khích việc chuyển đổi phương tiện sang sử dụng điện đối với các tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt liên tỉnh và các tuyến vận tải hành khách cố định. Phối hợp với các địa phương triển khai các giải pháp đẩy mạnh phát triển vận tải đường thủy và vận tải sông pha biển...

MINH ANH