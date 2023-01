Khởi tố 10 bị can trong đường dây đánh bạc 200 tỷ đồng

Công an xác định số tiền giao dịch cá độ đường dây do Hiếu cầm đầu khoảng 10 tỷ đồng/tháng. Nhóm tổ chức hết sức tinh vi, quy định việc giao nhận các tài khoản cá độ bóng đá, tiền thắng thua đều qua mạng xã hội.

Ngày 25-1, (mùng 4 Tết Nguyên đán 2023), Công an TPHCM cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt giam Nguyễn Hoàng Hiếu (sinh năm 1992, ngụ TP Thủ Đức) cùng 9 bị can về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Theo điều tra, Hiếu thuê căn hộ ở chung cư tại phường Trường Thọ, TP Thủ Đức (TPHCM) để làm căn cứ hoạt động. Năm 2021, Hiếu lấy tài khoản của một đối tượng để tổ chức hoạt động cá độ bóng đá trên mạng qua các trang web cá cược gồm: http://mb..., http://agbong..., http://Ag88t88...

Sau đó, Hiếu chia thành các tài khoản nhỏ để cung cấp cho người khác tham gia cá độ bóng đá qua mạng các giải thi đấu quốc tế, giải World Cup 2022 và giải AFF Cup vừa qua. Để phục vụ cho việc tổ chức đánh bạc, Hiếu rủ bạn học cấp 2 của mình là Nguyễn Đức Duy (hay gọi là Tèo, sinh năm 1991) tham gia vào đường dây.

Hiếu giao nhiệm vụ cho Duy phụ giúp giao nhận tiền cá độ của các đại lý cấp dưới qua hệ thống dịch vụ Internet Banking mở tại các ngân hàng. Thời điểm các giải đấu lớn diễn ra, Hiếu rủ rê lôi kéo thêm nhiều người khác tham gia vào đường dây của mình.

Trong số này: Nguyễn Kiến Đạt (sinh năm 1988, ngụ TP Thủ Đức), Lê Nhật Huy (sinh năm 1987, ngụ quận Bình Thạnh), Nguyễn Hữu Lộc (sinh năm 1987, ngụ quận 12) có vai trò tổ chức điều hành các tài khoản và giao cho các con bạc cá cược. Ngoài ra, nhóm con bạc gồm các đối tượng: Lý Thanh Hòa (sinh năm 1987), Nguyễn Thanh Vũ (sinh năm 1985), Hà Tấn Thanh (sinh năm 1986, cùng ngụ quận 12), Lâm Trí Sĩ (sinh năm 1989), Trần Việt Duy (sinh năm 1989, cùng ngụ TP Thủ Đức).

Bước đầu, công an xác định số tiền giao dịch cá độ khoảng 10 tỷ đồng/tháng. Hiếu và đồng bọn tổ chức đường dây đánh bạc tinh vi, quy định việc giao nhận các tài khoản cá độ bóng đá, tính tiền thắng thua đều qua mạng xã hội. Hiếu cẩn thận dặn dò các đối tượng trong đường dây xóa tài khoản nếu nghi ngờ lực lượng công an kiểm tra.

Nhóm chia thành nhiều tài khoản nhỏ và cung cấp cho người khác tham gia. Khi người chơi có tài khoản chỉ cần máy tính, điện thoại thông minh kết nối mạng internet là có thể tham gia tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Người chơi có thể chơi ở bất kỳ nơi đâu hoặc ngồi ở nhà chơi mà không bị phát hiện.

Khi cảm thấy không an toàn, Hiếu và thành viên cầm đầu đổi chỗ ở, thay đổi cả phương tiện đi lại. Các đối tượng tổ chức và con bạc không gặp nhau trực tiếp bên ngoài mà liên hệ qua mạng xã hội. Tính tới khi bị bắt, số tiền giao dịch của đường dây do Hiếu cầm đầu khoảng 200 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 13-1, trinh sát PC02 đã bắt giữ Hiếu cùng 9 đồng phạm, khám xét thu nhiều máy móc, trang thiết bị…