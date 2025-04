Khởi tố 2 đối tượng tàng trữ, mua bán hơn 1.000 viên ma túy

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng tàng trữ, mua bán hơn 1.000 viên ma túy tổng hợp.

Đối tượng Trần Đình Vân

Ngày 15-4, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam đối với Nguyễn Thị Oanh (sinh năm 2002, trú tổ dân phố 6, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh - cho tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ) về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và Trần Đình Vân (sinh năm 1977, trú thôn Chế Biến, xã Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Tang vật thu giữ tại nhà Trần Đình Vân

Theo thông tin ban đầu, trước đó, sau một thời gian theo dõi, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Hà Tĩnh), Công an thị trấn Tây Sơn, Công an xã Sơn Kim 2 phối hợp Công an thị trấn Phố Châu tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Oanh, thu giữ 10 viên ma túy tổng hợp. Nguyễn Thị Oanh khai nhận số ma túy trên mua của Trần Đình Vân.

Cơ quan điều tra tiến hành ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Đình Vân.

Tiến hành khám xét nơi ở của Vân, lực lượng chức năng thu giữ hơn 1.000 viên ma túy tổng hợp và một số tang vật liên quan.

Đối tượng Nguyễn Thị Oanh cùng tang vật

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng, hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

DƯƠNG QUANG