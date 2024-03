Khởi tố 3 đối tượng tổ chức đưa 16 người trốn đi nước ngoài

Chiều 20-3, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng về hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.