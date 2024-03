Khởi tố 6 đối tượng trong đường dây tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài

Ngày 14-3, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Phòng An ninh điều tra vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với 6 đối tượng về hành vi "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài".

Theo đó, quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Trọng Anh (sinh năm 1987, nơi thường trú phường Thanh Miếu, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ - nơi ở hiện tại phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội), là Giám đốc Công ty cổ phần thương mại du lịch quốc tế Hoàng Anh, địa chỉ ở TP Hà Nội.

Quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Thị Phương (sinh năm 1991, trú xã Tam Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình); Hoàng Thị Phương (sinh năm 1982, trú phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An); Trần Thị Chiến (sinh năm 1983, trú xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An); Nguyễn Thị Hằng (sinh 1983, trú xã Thanh Hương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An); Võ Công Sơn (sinh năm 1975, trú phường Quán Bàu, TP Vinh, tỉnh Nghệ An).

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã phê chuẩn các quyết định, lệnh nêu trên.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một đường dây gồm nhiều đối tượng trong và ngoài nước cấu kết với nhau, tổ chức cho khoảng 30 người ở Hà Tĩnh và một số tỉnh, thành trên cả nước trốn đi Hàn Quốc lao động trái phép dưới hình thức xuất cảnh theo diện du lịch sang Trung Quốc, sau đó từ Trung Quốc vượt biên bằng đường biển sang Hàn Quốc.

Trước tình hình đó, Phòng An ninh điều tra đã báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh để phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, công an các đơn vị tiến hành các biện pháp đấu tranh.

Các đối tượng trong đường dây Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài

Kết quả điều tra ban đầu xác định, do có mối quan hệ quen biết từ trước nên khoảng cuối tháng 9-2023, Long (quốc tịch Trung Quốc, không rõ nhân thân, địa chỉ) sang Việt Nam, chủ động hẹn gặp và trao đổi, thống nhất với Đỗ Trọng Anh về việc tìm người đi Hàn Quốc lao động bằng hình thức du lịch từ Việt Nam sang Trung Quốc, rồi vượt biên trái phép bằng thuyền từ Trung Quốc sang Hàn Quốc với chi phí 13.000USD.

Cơ quan điều tra tiến hành bắt giữ đối tượng Đỗ Trọng Anh

Đầu tháng 10-2023, Đỗ Trọng Anh thông qua các mối quan hệ, các ứng dụng mạng xã hội đã liên hệ, cấu kết với nhiều đối tượng ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước như: Vũ Thị Phương, Hoàng Thị Phương, Trần Thị Chiến, Nguyễn Thị Hằng, Võ Công Sơn để tìm người có nhu cầu đi Hàn Quốc lao động với hồ sơ gồm: hộ chiếu, căn cước công dân, ảnh; chi phí từ 15.000-20.000 USD/người.

Ngày 17-10-2023, theo lịch đã hẹn, Đỗ Trọng Anh cùng 30 người làm thủ tục xuất cảnh sang Thượng Hải, Trung Quốc. Sau khi đến Thượng Hải, Đỗ Trọng Anh cùng cùng 30 người di chuyển đến tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Sau khi bàn giao người cho Long, Đỗ Trọng Anh trở về Việt Nam.

Ngày 23-10-2023, Long tổ chức cho 30 người này vượt biển bằng thuyền từ Trung Quốc sang Hàn Quốc thì bị cơ quan chức năng Trung Quốc phát hiện và bắt giữ. Đến ngày 4-1-2024, 30 người nói trên bị Trung Quốc trục xuất về Việt Nam, nhập cảnh tại Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài (Hà Nội).

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố đối với Võ Công Sơn

Quá trình làm việc tại cơ quan điều tra, Đỗ Trọng Anh, Vũ Thị Phương, Hoàng Thị Phương, Trần Thị Chiến, Nguyễn Thị Hằng, Võ Công Sơn đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình và đồng bọn.

Hiện, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra mở rộng, hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

DƯƠNG QUANG