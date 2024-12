Tang vật "khủng" trong vụ TikToker Phó Đức Nam và phi vụ lừa đảo hơn 5.000 tỷ đồng

TikToker Phó Đức Nam

Theo Công an TP Hà Nội, qua các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị phát hiện, từ năm 2021, Phó Đức Nam (sinh năm 1994, trú tại phường 8, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và Lê Khắc Ngọ (sinh năm 1990, trú tại phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) liên kết với 1 đối tượng quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ có văn phòng điều hành tại Phnôm Pênh (Campuchia), chỉ đạo 7 đối tượng tại Việt Nam thành lập nhiều công ty “ma” đặt trụ sở tại TPHCM, TP Hà Nội và một số tỉnh, thành khác trên toàn quốc.

Trong các trụ sở trên, có 1 công ty tại TPHCM làm “bình phong”. Mặc dù không đăng ký hoạt động về chứng khoán, tài chính nhưng công ty này vẫn tuyển dụng nhân viên để hoạt động trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối, chứng khoán phái sinh (hàng ngày có khoảng 1.000 nhân viên làm việc từ 8 đến 21 giờ).

Các đối tượng đã tạo lập, quản lý 5 trang mạng có giao diện tiếng Anh để người tham gia hiểu lầm là giao dịch trên các sàn quốc tế, uy tín, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư.

Phó Đức Nam thường xuyên lên mạng xã hội khoe tài sản khủng

Theo Công an TP Hà Nội, các trang mạng này về bản chất đều đã được lập trình, gắn với tài khoản ngân hàng của các đối tượng quản lý; mỗi sàn giao dịch đều được kết nối ứng dụng MetaTrader 4, MetaTrader 5 (đây là nền tảng giao dịch ngoại hối, chứng khoán phổ biến trên thế giới hiện nay).

Các đối tượng tuyển dụng và phân công, phân cấp quản lý nhân viên trong công ty thành nhiều bộ phận. Các bộ phận hoạt động độc lập, bổ trợ lẫn nhau, tiếp xúc với khách hàng thông qua mạng xã hội (Zalo, Telegram...) thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thông qua việc cung cấp thông tin sai sự thật để khách hàng tin tưởng, chuyển tiền vào tài khoản do các đối tượng chỉ định rồi chiếm đoạt.

Ngày 25-10-2024, Công an TP Hà Nội phối hợp các Cục nghiệp vụ Bộ Công an tổ chức bắt giữ hàng chục đối tượng trong băng nhóm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia nói trên.

Đến nay, Công an TP Hà Nội đã xác định được 2.661 bị hại trên toàn quốc; thu giữ, phong tỏa nhiều tài sản của các đối tượng, ước tính hơn 5.200 tỷ đồng; trong đó có 316 tỷ đồng tiền trong tài khoản, trái phiếu trị giá 9 tỷ đồng, sổ tiết kiệm hơn 200 tỷ đồng; 69 tỷ đồng tiền mặt VND, 2,3 triệu USD; 890 miếng vàng SJC; 246kg vàng nguyên khối; 31 siêu xe, 7 xe mô tô hạng sang, đắt tiền; 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng, trị giá khoảng 300 tỷ đồng; 84 trang sức các loại bằng vàng, khảm kim cương... Ngoài ra, đã phong tỏa giao dịch đối với 125 bất động sản.

Từ ngày 30-10 đến ngày 15-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã ra các quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Không tố giác tội phạm”, “Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”; đồng thời, khởi tố bị can 31 đối tượng, trong đó có 26 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", 3 bị can về tội "Rửa tiền", 1 bị can tội "Không tố giác tội phạm", 1 bị can tội "Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có".

Hiện, Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội yêu cầu đối tượng Lê Khắc Ngọ (đang bỏ trốn) ra đầu thú, nộp lại tài sản do lừa đảo chiếm đoạt tài sản để được hưởng khoan hồng của pháp luật.

ĐỖ TRUNG