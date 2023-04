Khởi tố 5 người làm giả tài liệu, thu lời mỗi tháng 1 tỷ đồng

Tối 6-4, Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) thông tin ban đầu về vụ đường dây mua bán, vận chuyển giấy tờ giả qua dịch vụ bưu chính. Hiện nay, vụ án đã được chuyển cho Công an TP Hà Nội xử lý theo thẩm quyền.