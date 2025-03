Khởi tố 7 giám đốc, nhân viên trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn gần 4.500 tỷ đồng

Điều tra mở rộng vụ mua bán trái phép hóa đơn tại TPHCM và các tỉnh, thành trên cả nước, do Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang cầm đầu, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an TPHCM đã khởi tố thêm 7 giám đốc, nhân viên nhiều công ty.

Ngày 21-3, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an TPHCM đã khởi tố 7 bị can là giám đốc, nhân viên các công ty khác nhau về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Đây là kết quả mở rộng đấu tranh chuyên án về hành vi mua bán trái phép hóa đơn tại TPHCM và các tỉnh, thành trên cả nước, do Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang cầm đầu.

Nhóm bị can này gồm: Đinh Ngọc Anh, Nguyễn Ngọc Dung (Giám đốc Công ty Hiệp Phát, Công ty Hiệp Phát Châu Phú); Nguyễn Thế Hùng (Giám đốc Công ty TNHH Phú Nguyễn); Quách Quốc Thịnh (Giám đốc Công ty TNHH MTV Xuyên Sáng).

Nguyễn Thị Vân (Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ Kmax); Lê Trường Sơn (nhân viên Công ty TNHH Khánh Giang); Huỳnh Phú Gia (Giám đốc Công ty TNHH Khánh Giang); Hà Thị Thòa, Hoàng Văn Tuất (Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ vận tải Hoàng Thảo Linh) và Phạm Công Tùng (Giám đốc Công ty TNHH Môi Trường Công Nghệ Ánh Dương).

Bước đầu công an xác định nhóm bị can trên đã mua hơn 1.500 tờ hóa đơn GTGT với số tiền hơn 100 tỷ đồng, thuế GTGT hơn 20 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã thu hồi số tiền trên 5 tỷ đồng.

Theo điều tra, từ tháng 4-2017 đến tháng 3-2023, để thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn, Trang cấu kết với Hoàng Ngọc Phượng Trân (em ruột Trang) và người thân trong gia đình, sử dụng CMND, CCCD của người thân quen hoặc mua trôi nổi tại tiệm cầm đồ và mua lại các pháp nhân; sau đó thuê Ngô Thị Bích Thủy làm dịch vụ thành lập các công ty ma nhằm mục đích hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) cho nhiều người, thu lợi bất chính cho cá nhân và đồng phạm.

Công an xác định, nhóm Trang đã thành lập, sử dụng 41 công ty ma, bán trái phép 35.273 hóa đơn GTGT cho 6.476 doanh nghiệp, đơn vị khác nhau trên 52 tỉnh/thành trên cả nước; nhóm bán hóa đơn với tổng trị giá chưa thuế là 4.035 tỷ đồng, thuế GTGT là hơn 389 tỷ đồng, tổng giá trị gần 4.500 tỷ đồng. Số tiền này nhóm thu lợi hơn 60 tỷ đồng.

Công an xác định hoạt động mua bán hóa đơn của Trang và đồng phạm gây ảnh hưởng đến trật tự quản lý thuế, hoạt động bình thường của doanh nghiệp, gây thất thu thuế cho Nhà nước. Trong đó, Trang là người có chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực thuế, nên thực hiện hành vi phạm tội một cách tinh vi, che giấu tội phạm, dẫn đến gây khó khăn trong việc phát hiện, điều tra, xử lý.

Đến nay, Phòng PC03 đã khởi tố 76 bị can, thu hồi số tiền 60 tỷ đồng thu lợi bất chính và khắc phục về hành vi trốn thuế. Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra xử lý nghiêm các cá nhân, doanh nghiệp có hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp của các công ty do Trang thành lập.

