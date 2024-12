Khởi tố, bắt tạm giam nam thanh niên hất chất bẩn vào tổ cảnh sát giao thông

Ngày 21-12, Công an huyện Gia Lộc (Hải Dương) thông tin về việc khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Đình Toàn (sinh năm 1991, ở khu 7, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc) về tội "Chống người thi hành công vụ".

Trước đó, khoảng 20 giờ 10 phút ngày 17-12, Toàn điều khiển xe máy biển kiểm soát 34B3-984.98 tham gia giao thông trên đường Nguyễn Chế Nghĩa, thị trấn Gia Lộc thì tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an huyện Gia Lộc yêu cầu dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn. Trong quá trình làm việc, Toàn thừa nhận đã sử dụng rượu và xin bỏ qua lỗi vi phạm nhưng không được tổ công tác đồng ý nên đã tự ý bỏ đi.

Đối tượng Nguyễn Đình Toàn

Đến khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, Toàn bất ngờ quay lại chốt kiểm soát của lực lượng chức năng và xách 1 thùng nhựa màu trắng xanh, bên trong chứa phân heo, rồi đổ số chất bẩn có trong thùng ra mặt đường phía trước bàn làm việc của tổ công tác. Sau đó, Toàn hất, tạt chất bẩn về phía bàn làm việc của tổ công tác.

Ngay sau đó, Toàn đã bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ, bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Lộc. Kiểm tra nồng độ cồn đối với Toàn cho kết quả 0,185 miligam/1 lít khí thở. Sau khi điều tra, xác minh, thấy đủ căn cứ cấu thành tội phạm, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lộc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Toàn về tội “Chống người thi hành công vụ”; đồng thời tiếp tục điều tra, để xử lý theo quy định của pháp luật.

MINH KHANG