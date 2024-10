Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Biên tập Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam cùng 7 thuộc cấp

Ngày 2-10, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, căn cứ tài liệu điều tra và chứng cứ thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 8 bị can là lãnh đạo, cán bộ, phóng viên của Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” quy định tại Điều 170 Bộ luật Hình sự.