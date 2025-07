Tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù người giữ trẻ không phép làm bé gái tử vong

TAND khu vực 11 (TPHCM) đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Bình (SN 1981, quê Nghệ An; trú tại phường Phước Thắng, TPHCM) 4 năm 6 tháng tù về tội “Vô ý làm chết người” theo khoản 1 Điều 128 Bộ luật Hình sự, liên quan cái chết của bé gái 11 tháng tuổi tại điểm giữ trẻ không phép do bị cáo tự tổ chức.

Bị cáo Nguyễn Thị Bình

Ngày 23-7, TAND khu vực 11 (TPHCM) mở lại phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Bình, bị Viện KSND khu vực 11 truy tố về tội “Vô ý làm chết người” theo khoản 1 Điều 128 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, sáng 12-4-2023, chị Đ.L.K.L gửi con gái 11 tháng tuổi, bé Ng.Ng.G.H, đến điểm giữ trẻ tự phát do bị cáo Bình tổ chức tại nhà riêng. Khoảng 11 giờ 15 phút, cháu H. bất ngờ ho và ói sữa. Bị cáo Bình đã thực hiện sơ cứu bằng cách dốc ngược cháu, úp mặt xuống đất, dùng tay vỗ mạnh vào vùng đầu, gáy nhiều lần. Khi thấy môi cháu tái tím, bị cáo đưa cháu đến phòng khám tư, rồi chuyển đến Bệnh viện Vũng Tàu cấp cứu. Sau 23 ngày điều trị, cháu tử vong vào ngày 6-5-2023.

Kết luận giám định pháp y xác định cháu tử vong do suy đa cơ quan trên nền chấn thương sọ não nặng, với các tổn thương như phù não, xuất huyết dưới nhện thùy trán phải, cùng các dấu hiệu viêm phổi, tổn thương cơ tim, nhiễm trùng huyết.

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm ngày 28-2-2025, TAND TP Vũng Tàu (nay là TAND khu vực 11, TPHCM) đã trả hồ sơ đề nghị điều tra bổ sung, nhằm làm rõ các vấn đề: nguyên nhân tử vong của nạn nhân, chứng chỉ nghề nghiệp của bị cáo và trách nhiệm dân sự.

Tại phiên tòa lần này, đại diện Viện KSND khu vực 11 giữ nguyên quan điểm truy tố, đề nghị mức án 18 tháng tù. Tuy nhiên, HĐXX nhận định bị cáo không trung thực trong lời khai, quanh co, chối tội, gây khó khăn cho quá trình xét xử, buộc phải nhiều lần trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Ngoài ra, HĐXX đánh giá bị cáo thiếu kiến thức chuyên môn, tổ chức trông giữ trẻ không phép, sơ cứu sai phương pháp dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Lời khai của bị cáo không phù hợp với kết quả giám định. Nhưng căn cứ hồ sơ bệnh án, lời khai của gia đình và kết luận pháp y, HĐXX xác định trước thời điểm xảy ra sự việc, cháu bé đã được chẩn đoán viêm phế quản cấp và có biểu hiện phù nề, sung huyết phổi.

Kết luận pháp y nêu rõ nguyên nhân tử vong là do suy đa cơ quan trên nền chấn thương sọ não, đồng thời có yếu tố kết hợp của viêm phổi, tổn thương cơ tim, nhiễm trùng máu, sung huyết nặng ở phổi và các tạng khác. Vì vậy, HĐXX cho rằng, cái chết của cháu H., ngoài nguyên nhân do bị chấn thương sọ não, còn có một phần nguyên nhân do viêm phổi, suy đa cơ quan cơ thể, nhiễm trùng máu, tổn thương cơ tim, sung huyết nặng ở phổi. Xét thấy bị cáo đã chủ động đưa nạn nhân đi cấp cứu, thể hiện nỗ lực cứu chữa và không có dấu hiệu cố ý gây tổn hại. Do đó, hành vi của bị cáo chỉ đủ yếu tố cấu thành tội “Vô ý làm chết người”, như Viện KSND đã truy tố.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Bình 4 năm 6 tháng tù giam, buộc bồi thường cho gia đình bị hại 234 triệu đồng.

TRÚC GIANG