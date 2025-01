Khởi tố chủ cơ sở sản xuất mỗi ngày 500kg giá đỗ tẩm hóa chất nguy hại

Cơ quan công an làm rõ, cơ sở của Đạt bắt đầu sản xuất giá đỗ từ tháng 5-2024. Tháng 10-2024, Đạt lên mạng xã hội Facebook tìm hiểu và được hướng dẫn việc nuôi trồng giá đỗ bằng sử dụng hóa chất tăng trưởng (6-benzyl aminopurine) sẽ làm giá đỗ mập, to tròn, đẹp mắt…

Sau đó, Đạt mua nguyên liệu gồm nước vôi trong, đỗ xanh và chất 6-benzyl aminopurine về sử dụng để sản xuất giá đỗ. Trung bình mỗi ngày, cơ sở của Đạt thu hoạch khoảng 500kg giá đỗ thành phẩm, bán cho các tiểu thương với giá 6.000 đồng/kg. Đạt khai nhận, đã sản xuất và bán ra thị trường khoảng 30.000kg giá đỗ có hóa chất cho tới khi bị phát hiện.

Trước đó, vào tháng 12-2024, Sở NN-PTNN Hưng Yên đã xử phạt hành chính đối với Đạt về hành vi sử dụng hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng hoặc ngoài danh mục được phép sử dụng (6-benzyl aminopurine) trong sản xuất, chế biến thực phẩm, nhưng sau đó, Đạt vẫn tiếp tục vi phạm.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, nói không với thực phẩm bẩn, thực phẩm sử dụng hóa chất độc hại. Khi phát hiện các trường hợp cố ý vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm, sử dụng chất, hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng hoặc ngoài danh mục được phép sử dụng trong sản xuất thực phẩm, cần báo ngay cho cơ quan công an để xử lý kịp thời.