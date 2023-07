Khởi tố chủ thầu xây dựng để sập đất đè chết một công nhân ở Đà Lạt

Qua điều tra, Công an TP Đà Lạt đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một chủ thầu xây dựng, vi phạm quy định an toàn lao động để sập đất đè chết một công nhân.

Ngày 14-7, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Quang Công (39 tuổi, chủ thầu xây dựng ở TP Đà Lạt), để điều tra hành vi vi phạm quy định an toàn lao động, do để sập đất đè chết một công nhân.

Trước đó, Báo SGGP phản ánh, khoảng 10 giờ 30 ngày 9-3-2023, tại một công trình xây dựng trên đường Ngô Thì Sỹ, phường 4, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã xảy ra sập bờ taluy đè lên ông Ngô Văn Giang (sinh năm 1975, quê huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) khiến nạn nhân tử vong.

Thời điểm trên, nhóm lao động trong đó có ông Giang đang dọn dẹp khu vực công trường xây dựng móng nhà cho một người dân, bất ngờ bờ taluy đất cao khoảng 4m, rộng 5m đổ ập xuống.

Sau đó cơ quan chức năng tiến hành giám định, xác định chủ thầu xây dựng công trình này vi phạm quy định an toàn lao động.