Bắt 16 đối tượng mua, bán, chế tạo vũ khí quân dụng

16 đối tượng vừa bị Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an tại Lào cùng một số đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương triệt phá trong đường dây mua, bán, chế tạo vũ khí quân dụng.